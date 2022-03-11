Блокування активів депутатів Держдуми РФ та заборона ввезення доларів: США опублікували санкції проти РФ

США опублікували пакет санкцій проти РФ через напад на Україну.

США оприлюднили новий пакет санкцій проти російської та кремлівської еліт, олігархів, а також лідерів політичної та національної безпеки Росії, які підтримали війну Росії проти України.

Про це йдеться на сайті "Білого дому".

Санкції стосуються еліт і керівників бізнесу, які є соратниками і посередниками російського режиму, зокрема і трьох найближчих родичів прессекретаря президента Путіна Дмитра Сергійовича Пєскова; російського магната Віктора Вексельберга; та правління ВТБ Банку, що потрапив під санкції. Крім того США ввели санкції проти 12 депутатів Держдуми Росії, зокрема і В’ячеслава Володіна, який також є постійним членом Ради безпеки Росії.

Також передбачений механізм використання віртуальної валюти для ухилення від санкцій США, накладених проти Росії. Усі ці дії доповнюють новий виконавчий указ, виданий сьогодні президентом Байденом, який накладає на Росію нові обмеження на імпорт та експорт, включаючи експорт банкнот США до Росії. Нарешті, OFAC також видає вказівки та дозволи на виконання нового Указу Президента.

"Міністерство фінансів продовжує притягувати російських чиновників до відповідальності за те, що вони дозволили невиправдану та неспровоковану війну Путіна. Сьогоднішні дії також ще більше ізолюють серйозно пошкоджену російську економіку, забороняючи торгівлю продуктами, які є ключовими для економічних і фінансових інтересів усіх російських еліт", - заявила міністр фінансів Джанет Л. Єллен.

Також США ввели санкції проти дружини речника Путіна Дмитра Пєскова Тетяни Навки та його дітей - Миколи та Єлизавети Пєскових.

Проти олігарха наближеного до Путіна Віктора Феліксовича Вексельберга. США заблокували літак з бортовим номером P4-MIS і яхту під назвою Tango, які належать Вексельбергу. Їх вартість становить близько 180 млн доларів.

Також США ввели санкції проти правління банку ВТБ:

Дергуновою Ольги Костянтинівної;

Кулика Вадима Валерійовича;

Лук'яненка Валерія Васильовича;

Печатнікова Анатолія Юрійовича;

Діркси Наталії Германівни;

Кондратенко Максима Дмитровича;

Норова Еркіна Рахматовича;

Святослава Євгеновича Островського;

П'янова Дмитра Васильовича;

Андресова Юрія Миколайовича.

США також запровадили санкції проти голови Держдуми РФ В’ячеслава Вікторовича Володіна та 11 членів Держдуми:

Афоніна Юрія В'ячеславовича;

Бессонова Євгена Івановича;

Леоніда Івановича Калашникова;

Володимира Івановича Кашина;

Коломейцева Миколи Васильовича;

Олексія Володимировича Курінного;

Івана Івановича Мельникова;

Новікова Дмитра Георгійовича;

Осадчого Миколи Івановича;

Казбека Куцуковича Тайсаєва;

Зюганова Геннадія Андрійовича.

Також США заборонили постачання до РФ доларів. З Росії до США більше не імпортуватимуть морепродукти, діаманти та іншу продукцію.

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