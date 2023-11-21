Блокування кордону з Польщею: яких збитків зазнають компанії та які наслідки для України

В ЕВА наголошують, що страйк польських перевізників може паралізувати роботу багатьох компаній в Україні.
Європейська Бізнес Асоціація провела опитування серед 55 членських компаній, на діяльність яких вплинуло блокування польсько-українського кордону, що розпочалося 6 листопада.
Про це передає пресслужба ЕВА.
За попередніми підрахунками, в середньому один день простою вартує одній компанії втрат у розмірі близько 1 млн грн.
Сукупна орієнтовна сума збитків з початку простою, завданих опитаним компаніям, складає принаймні 305 880 000 грн. При цьому однаково потерпають як імпортери, так і експортери, адже 49% компаній ввозять продукцію до України. Водночас 25% товарів прямують до Польщі, 15% – до Німеччини, а також до інших країн Балтії, Західної Європи, США, Канади, країн Азії та Африки.
Блокування руху на кордоні польськими перевізниками вже призвело до численних негативних наслідків для бізнесу в Україні та їх контрагентів за кордоном:
- суттєво зростають витрати на перевезення, що впливає на собівартість продукції та цінову конкурентоспроможність компаній;
- через зміну маршрутів збільшуються черги на словацькому і угорському кордонах.
- дефіцит транспорту, зокрема й через небажання перевізників брати замовлення на час страйку.
- штрафні санкції з боку покупців через неможливість виконати зобов’язання перед українськими та іноземними замовникам;
- скасування подальших замовлень та втрата клієнтів;
- неможливість імпортувати необхідну сировину чи комплектуючі, що створює ризики для українських виробництв.
"Все це безпосередньо впливає на доступ населення в Україні до необхідних товарів та безперебійну роботу підприємств", – зазначають в Асоціації.
"Що важливо – страйк польських перевізників може суттєво ускладнити та навіть паралізувати роботу багатьох компаній в Україні. Це впливає на довіру, в тому числі, й іноземних партнерів до українських компаній. Через вимоги польських перевізників, які, до того ж, адресовані не Україні страждає саме український бізнес", – додає Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації.
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".
Стоячи у величезній черзі перед пунктом пропуску помер український водій, який очікував на перетин кордону з Польщею.
Станом на 21 листопада затори сягнули понад 50 км.
Також повідомлялося, що до страйку польських перевізників можуть приєднатися польські фермери.
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