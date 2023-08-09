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Блокування Росією портів вплине на проходження опалювального сезону – ЗМІ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Блокування Росією портів вплине на проходження опалювального сезону – ЗМІ

Фото: УНІАН

Також від блокування портів страждає не лише агросектор, але й інші галузі промисловості.

Блокування Росією Чорного моря і українских портів не лише перешкоджає експорту українського зерна, але і може вплинути на проходження опалювального сезону.

Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Зазначається, що Україна імпортує значну частину нафтопродуктів та вугілля, необхідного для ТЕС.

"Через відсутність моря, це вугілля їде сухопутним коридором, і це робить кожну тонну вугілля дорожчою мінімум вдвічі", – йдеться у статті.

Удар по металургії

Журналісти видання зауважують, що блокада портів серйозно вдарила по гірничо-металургійному комплексу і підприємствах кольорової металургії.

За даними видання, експорт титанової та цирконієвої руди і концентрату у 2022 впав на 43%. Імпорт бокситів – алюмінієвої руди, яка необхідна для виробництва алюмінію, – у 2022 впав на 82%.

"Тобто, Україна не тільки втратила можливість експортувати продукцію: ми втрачаємо можливість цю продукцію виробляти. Крім того, мільйонні втрати несуть українська трубна промисловість, яка через блокаду скоротила випуск майже на -40%, хімічна промисловість та агрохімія, які не можуть експортувати міндобрива", – йдеться у статті.

Раніше в Офісі президента розповіли, до чого українцям готуватися цього опалювального сезону.

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Дата публікації
Перегляди
688
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