Bloomberg визнав гривню валютою, яка стала однією з найприбутковіших

Українська валюта опинилася на шостму місці.
Українська гривня стала однією з найприбутковіших валют світу.
Таку інформацію оприлюднили в агентстві Bloomberg, розповіли у Сніданку з 1+1.
Гривня потрапила до топ-10 валют світу, які за рік укріпилися відносно з американським доларом. Вона посіла шосте місце з показником 7%.
Лідером рейтингу стала сейшельська рупія, укріпившись на 60% завдяки відновленню туристичного бізнесу. На другому місці – замбійська квача. На третьому – мозамбікський метикал.
Як повідомлялося, українська гривня увійшла у п'ятірку найбільш недооцінених валют у світі за індексом Біг-Мака