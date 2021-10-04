Bloomberg визнав гривню валютою, яка стала однією з найприбутковіших

Bloomberg визнав гривню валютою, яка стала однією з найприбутковіших

Українська валюта опинилася на шостму місці.

Українська гривня стала однією з найприбутковіших валют світу.

Таку інформацію оприлюднили в агентстві Bloomberg, розповіли у Сніданку з 1+1.

Гривня потрапила до топ-10 валют світу, які за рік укріпилися відносно з американським доларом. Вона посіла шосте місце з показником 7%.

Лідером рейтингу стала сейшельська рупія, укріпившись на 60% завдяки відновленню туристичного бізнесу. На другому місці – замбійська квача. На третьому – мозамбікський метикал.

Як повідомлялося, українська гривня увійшла у п'ятірку найбільш недооцінених валют у світі за індексом Біг-Мака

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