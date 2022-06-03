Болгарія більше ніколи не вестиме переговори з російським "Газпромом"

Болгарія ніколи більше не буде вести переговори з російським монополістом "Газпром". Від 1 липня країна отримуватиме газ із Азербайджану.
Контракт з компанією закінчується в кінці року і Росія в односторонньому порядку призупинила постачання.
Про це повідомили в Euractiv з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра Болгарії Асена Василєва.
"Болгарія більше ніколи не буде вести переговори з “Газпромом” щодо постачань", - сказав Василєв у парламенті.
Державна газова компанія "Булгаргаз" досі регулярно нагадує “Газпрому”, що російська компанія не виконує свої контракти з Болгарією, термін дії яких закінчується наприкінці цього року.
"Якщо ми зараз підпишемо контракт з “Газпромом” і вони припинять постачання газу у лютому, ми залишимося без газу для промисловості і без опалення для людей", – сказав він.
Наразі Болгарія має єдиний довгостроковий контракт на поставки газу з Азербайджаном. Але контрактний обсяг поставок газу покриває лише 10% від споживання в країні.
Раніше "Газпром" повідомив про повне припинення постачання газу до Польщі.
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