Болгарія більше ніколи не вестиме переговори з російським "Газпромом"

Болгарія більше ніколи не вестиме переговори з російським "Газпромом"

Болгарія ніколи більше не буде вести переговори з російським монополістом "Газпром". Від 1 липня країна отримуватиме газ із Азербайджану.

Контракт з компанією закінчується в кінці року і Росія в односторонньому порядку призупинила постачання.

Про це повідомили в Euractiv з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра Болгарії Асена Василєва.

"Болгарія більше ніколи не буде вести переговори з “Газпромом” щодо постачань", - сказав Василєв у парламенті.

Державна газова компанія "Булгаргаз" досі регулярно нагадує “Газпрому”, що російська компанія не виконує свої контракти з Болгарією, термін дії яких закінчується наприкінці цього року.

"Якщо ми зараз підпишемо контракт з “Газпромом” і вони припинять постачання газу у лютому, ми залишимося без газу для промисловості і без опалення для людей", – сказав він.

Наразі Болгарія має єдиний довгостроковий контракт на поставки газу з Азербайджаном. Але контрактний обсяг поставок газу покриває лише 10% від споживання в країні.

Раніше "Газпром" повідомив про повне припинення постачання газу до Польщі.

"Вони були впевнені, що ми без їхнього газу не проживемо", - Вітренко про монополію "Газпрому"

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