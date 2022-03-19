Болгарія з наступного року відмовиться від російського газу

Болгарія з наступного року відмовиться від російського газу

Наразі уряд балканської країни прагне прискорити завершення всіх спільних з "Газпромом" проєктів.

Болгарія не буде продовжувати контракт на постачання природного газу з російським ПАТ "Газпром" через війну в Україні. Країна розгляне альтернативні поставки та майбутній спільний контракт з Європейським Союзом, аби уникнути дефіциту.

Про це 19 березня заявив віце-прем’єр-міністр Болгарії Асен Василєв, пише Bloomberg.

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Термін дії 10-річного контракту Білорусі з "Газпромом" закінчується в кінці 2022 року. Протягом багатьох років країна відкладала проєкти з диверсифікації своїх джерел, включно з газопроводом із сусідньою Грецією та розширенням єдиного газового сховища країни. Наразі уряд балканської країни прагне прискорити обидва проєкти через побоювання, що війна в Україні може призвести до зривів.

"У цій ситуації ніяких переговорів з "Газпромом" немає. Ми вели переговори і з Грецією, і з Туреччиною щодо використання існуючої інфраструктури для поставок ЗПГ та збільшення поставок з Азербайджану, з яким країна має контракт", — сказав Василєв.

За його словами, уряд Болгарії сподівається, що до кінця літа запрацює спільний механізм ЄС щодо поставок.

Нагадаємо, раніше найбільший енергоконцерн Німеччини E.ON припинив закупівлю газу у російських компаній.

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