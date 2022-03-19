Болгарія з наступного року відмовиться від російського газу

Наразі уряд балканської країни прагне прискорити завершення всіх спільних з "Газпромом" проєктів.
Болгарія не буде продовжувати контракт на постачання природного газу з російським ПАТ "Газпром" через війну в Україні. Країна розгляне альтернативні поставки та майбутній спільний контракт з Європейським Союзом, аби уникнути дефіциту.
Про це 19 березня заявив віце-прем’єр-міністр Болгарії Асен Василєв, пише Bloomberg.
Термін дії 10-річного контракту Білорусі з "Газпромом" закінчується в кінці 2022 року. Протягом багатьох років країна відкладала проєкти з диверсифікації своїх джерел, включно з газопроводом із сусідньою Грецією та розширенням єдиного газового сховища країни. Наразі уряд балканської країни прагне прискорити обидва проєкти через побоювання, що війна в Україні може призвести до зривів.
"У цій ситуації ніяких переговорів з "Газпромом" немає. Ми вели переговори і з Грецією, і з Туреччиною щодо використання існуючої інфраструктури для поставок ЗПГ та збільшення поставок з Азербайджану, з яким країна має контракт", — сказав Василєв.
За його словами, уряд Болгарії сподівається, що до кінця літа запрацює спільний механізм ЄС щодо поставок.
Нагадаємо, раніше найбільший енергоконцерн Німеччини E.ON припинив закупівлю газу у російських компаній.
Читайте також:
- Міжнародний трибунал для Путіна: колишні прем'єр-міністри Великої Британії пропонують створити аналог Нюрберзького процесу
- США підтвердили, що Росія запустила по Україні гіперзвукові ракети, та назвали головні завдання авіаударів
- "Нормалізувати відносини з Путіним означало б знову зробити ту саму помилку, як у 2014 році" - Джонсон