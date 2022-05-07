"Боремося і маємо успіхи": Кулеба розповів, як Україна блокує продаж Росією краденого зерна

Російські окупанти викрадають зерно з тимчасово окупованих територій півдня і сходу України.

Загарбники намагаються продати це зерно на міжнародних ринках. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, як Україна блокує цей продаж.

Про це очільник МЗС повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Нам ця проблема відома, ми з нею боремося і навіть маємо певні успіхи. Наприклад, один з кораблів, який віз, на нашу думку крадене зерно і прямував до Єгипту, ми зробили таким чином, щоб в Єгипті його не прийняли. Після цього він був змушений вдаватися до маневрів і намагатися потрапити в порти інших країн. Ми за ним стежимо", – повідомив Кулеба.

За його словами, єдина країна, у якій Україна не може зупинити пришвартування такого судна – це Сирія. Адже режим Башара Асада – найближчий союзник Росії.

"Але з усіма іншими країнами ми працюємо, щоб ніхто не спокушався на крадене українське зерно", – підсумував міністр.

Нагадаємо, що окупанти вивозить олію із захопленого заводу в Запорізькій області.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в Україні тероризують фермерів, змушуючи вступати до "колгоспів", скуповуючи задешево зерно або взагалі викрадаючи його.

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