Борги за комуналку можна сплатити у розстрочку: українцям пояснили, як це зробити

Українці, які накопичили борги за комуналку, можуть сплатити їх у розстрочку. У громадян є можливість оформити договір реструктуризації.

Про це сказав адвокат Станіслав Лифлянчик.

"Якщо ви знаєте, що у вас існує якась заборгованість і вона велика. Якщо ви розумієте, що одним платежем погасити її ви не маєте можливості і щоб уникнути відключення послуг - я вам рекомендую звернутися до постачальника та просити робити розстрочку чи відстрочку з платні. Паралельно заплатити стільки, скільки зможете. Більшість постачальників йдуть назустріч", - сказав він.

Якщо ж борг нараховано неправомірно, потрібно зібрати документи, що підтверджують вашу правоту, і подати заяву на перерахунок заборгованості.

Юрист також застерігає від незаконного підключення до комунальних мереж. У разі виявлення цього факту можуть бути нараховані штрафи та відкрито кримінальне провадження. Найкращим рішенням у таких ситуаціях є звернення до постачальника з офіційною заявою на підключення.

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити заборону на реєстрацію автомобілів для громадян, які мають заборгованості за комунальними платежами.

Раніше повідомлялося, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ боргів за комуналку побільшало на третину. Найбільше неплатників — у Дніпропетровській та Харківській областях.

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