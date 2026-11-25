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В Україні власники нерухомості продовжують стикатися із судовими спорами щодо сплати пайової участі — внесків, які замовники будівництва мали перераховувати до місцевих бюджетів на розвиток інфраструктури. У деяких випадках органи влади вимагають ці кошти навіть від тих, хто за законом міг бути звільнений від їх сплати.

Чому виникають такі ситуації, коли вимоги місцевої влади можуть бути безпідставними та як захистити себе від фінансових втрат, пояснили старший юрист EQUITY, адвокат, PhD Валентин Лізун та молодша юристка EQUITY Анна Масник.

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Що таке пайова участь і чому виникають борги

Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту — це грошовий внесок замовника будівництва до бюджету територіальної громади.

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Ідея такого механізму полягала в тому, що нове будівництво чи реконструкція створюють додаткове навантаження на дороги, інженерні мережі, школи, дитячі садки та лікарні. Відповідно, замовник будівництва мав частково компенсувати це навантаження.

Однак на практиці механізм сплати таких внесків нерідко ставав предметом судових суперечок.

«Типова історія тут виглядає так: реконструкцію завершено, декларацію про готовність зареєстровано, бізнес працює, але минає кілька років, і раптом надходить позов від органу влади: сплатіть пайову участь, плюс інфляцію, плюс три відсотки річних. І справа не в тому, що щось збудовано не так, — просто в документах стоїть “не той” код», — пояснюють юристи EQUITY.

З 1 січня 2020 року обов'язкове укладення нових договорів про пайову участь скасували. Водночас на перехідний період зберегли обов'язок сплачувати внески у визначених законом випадках.

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За відповідними правилами замовник мав звернутися до органу влади із заявою про визначення розміру пайової участі протягом десяти робочих днів після початку будівництва та сплатити внесок до введення об'єкта в експлуатацію.

Саме пропуск цього строку нерідко ставав одним з аргументів органів влади під час звернення до суду.

Хто звільнений від сплати пайових внесків

Законодавство передбачало низку винятків, за яких замовники будівництва звільнялися від сплати пайової участі.

Зокрема, йшлося про:

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будівлі навчальних закладів;

заклади культури, фізичної культури та спорту;

об'єкти медичного та оздоровчого призначення;

об'єкти комплексної забудови територій, що здійснювалася за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

об'єкти будівництва за умови спорудження на тій самій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури.

Однак навіть наявність законних підстав для звільнення від сплати не завжди гарантувала відсутність фінансових претензій з боку органів влади.

Однією з причин таких суперечок ставали розбіжності між фактичним призначенням будівлі та інформацією, зазначеною в технічній документації.

Як одна цифра в документах може обернутися судовим позовом

За словами юристів, у спорах щодо пайової участі органи влади нерідко спираються на формальні характеристики нерухомості.

Наприклад, якщо в документах зазначено код житлового будинку садибного типу, хоча фактично після реконструкції там працює навчальний заклад, орган влади може дійти висновку, що власник не має права на звільнення від сплати внеску.

Аргументами також можуть бути форма технічного паспорта, записи в реєстрах, цільове призначення земельної ділянки або відсутність своєчасного звернення із заявою.

Однак, наголошують Валентин Лізун та Анна Масник, насамперед необхідно встановити, чи існував у замовника сам обов'язок сплачувати внесок.

«Якщо його не було, бо об’єкт належить до “звільнених”, то, на наш погляд, пропуск строку звернення зі заявою не може створити цей обов’язок з нічого», — зазначають юристи.

Законна вимога чи спосіб стягнути зайві гроші

Юристи EQUITY наголошують, що не кожна вимога місцевої влади щодо сплати пайової участі є безпідставною. Якщо замовник не був звільнений від внеску, він дійсно мав виконати відповідне зобов'язання.

Водночас формальний підхід до застосування законодавства створює ризики для власників нерухомості.

«З одного боку, місту справді потрібні кошти на інфраструктуру. З іншого боку, інструмент, який застосовується формально, легко перетворюється на спосіб стягнути гроші там, де закон їх брати не дозволяє», — пояснюють експерти.

Після скасування договорів про пайову участь органи влади нерідко зверталися до суду вже після введення об'єкта в експлуатацію, іноді — через кілька років.

Окрім самого внеску, вони вимагали стягнення інфляційних втрат і трьох відсотків річних. У результаті суми таких позовів могли сягати сотень тисяч гривень.

Що говорить Верховний Суд

У судовій практиці вже є рішення, які свідчать про важливість врахування фактичного функціонального призначення нерухомості, а не лише її формального позначення в документах.

Зокрема, у постанові від 23 вересня 2021 року у справі № 640/32550/20 Верховний Суд звернув увагу на необхідність враховувати фактичне функціональне призначення будівель під час їх класифікації.

Ще один показовий випадок — постанова Верховного Суду від 2 липня 2025 року у справі № 910/7196/24.

У цьому випадку реконструйований об'єкт у документації мав код «стоянка автомобільна крита», хоча фактично йшлося про паркінг, щодо якого законодавство передбачало звільнення від пайової участі.

Суд не надав вирішального значення самому коду чи відомостям технічного паспорта.

«Технічний паспорт теж не є остаточним доказом. Його мета — описати склад, площу і технічний стан об’єкта, а не вирішити, чи є він, наприклад, навчальним закладом», — зазначають юристи EQUITY.

За їхніми словами, значно більше інформації про призначення будівлі можуть надати відомості про її приміщення. Наприклад, наявність актової та спортивної зал, навчальних кабінетів та їдальні може свідчити про функціонування закладу освіти.

У Києві вимагали пайові внески за будівлю, де працює школа: чим завершився суд

З аналогічною ситуацією зіткнулися власники нерухомості в Києві, інтереси яких представляли юристи EQUITY.

У будівлях працював приватний ліцензований заклад загальної середньої освіти. Однак столичний орган влади вимагав стягнення пайової участі разом з інфляційними втратами та трьома відсотками річних.

Позивач посилався на код «будинки садибного типу», форму технічних паспортів, цільове призначення земельної ділянки, а також на те, що власники не звернулися із заявою у встановлений строк.

Захист натомість наполягав на необхідності врахувати реальне призначення будівель.

«Позиція захисту ґрунтувалася на тому, що в будівлях реально і безперервно діє ліцензований заклад освіти, ліцензію на діяльність якого фактично видав сам позивач, а практика Верховного Суду послідовно виходить з вирішального аспекту саме функціонального призначення будівель», — розповіли в EQUITY.

Суд першої інстанції повністю відмовив у задоволенні позову. Орган влади оскаржив це рішення, однак апеляційний суд залишив його без змін.

За інформацією юристів, до касаційного суду позивач уже не звертався.

Як власникам нерухомості захистити себе від фінансових втрат

Юристи рекомендують власникам нерухомості, які зіткнулися або можуть зіткнутися зі спорами щодо пайової участі, звернути увагу на кілька важливих моментів:

Перевірити статус об'єкта. З'ясувати, чи поширювалися на нього вимоги щодо сплати пайової участі та чи існували законодавчі підстави для звільнення.

Перевірити документацію. Технічний паспорт, декларація та відомості в реєстрах мають відображати реальне функціональне призначення нерухомості.

Зберігати листування з органами влади. Воно може підтвердити, що відповідний орган володів інформацією про фактичне призначення об'єкта.

Перевірити цільове призначення земельної ділянки. Воно має узгоджуватися з характером діяльності.

Зібрати доказову базу. Ліцензії, статути, звітність, експлікації приміщень та інші документи можуть стати важливими аргументами в суді.

У разі отримання вимоги про сплату внеску варто перевірити не лише правильність розрахованої суми, а й наявність правових підстав для її стягнення.

Варто також пам'ятати, що загальний механізм пайової участі було скасовано, однак судові спори щодо зобов'язань попередніх періодів можуть тривати й сьогодні.

«Водночас той, на кого поширюються законодавчі винятки, не повинен ставати заручником помилки в коді, невдалого бланка техпаспорта чи запису в реєстрі», — резюмують Валентин Лізун та Анна Масник.

Матеріал підготовлено на основі правового аналізу старшого юриста EQUITY, адвоката, PhD Валентина Лізуна та молодшої юристки EQUITY Анни Масник.

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