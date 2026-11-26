Комуналка / © Київенерго

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Через прострочену повірку лічильників у квитанціях за газ, воду чи електроенергію часто з’являються великі борги. Але нарахування за середніми показниками можна скасувати, спираючись на закон та практику Верховного Суду.

Про це повідомили у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація платників податків України» (ВГО «АППУ»).

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Хто оплачує повірку приладів обліку

За даними асоціації, великі борги у платіжках з’являються, коли закінчується строк повірки лічильника. Тоді постачальник перестає враховувати його реальні показання і починає рахувати плату за середніми показниками або нормами.

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Водночас те, хто має стежити за приладами та оплачувати їх перевірку, залежить від самої послуги. Законодавство встановлює різний порядок обслуговування лічильників для різних комунальних сфер:

Газ та електроенергія. Періодичну повірку, обслуговування, демонтаж, транспортування і подальший монтаж цих приладів оплачують постачальники або оператори відповідних мереж, оскільки ці витрати вже включені до тарифу. Контролювати строки та ініціювати процедуру також мають самі компанії.

Вода та тепло. Повірка квартирних лічильників здійснюється за рахунок абонентської плати (якщо це передбачає індивідуальний договір із виконавцем послуги) або безпосередньо коштом власника житла — залежно від умов укладеного договору.

Окремий порядок щодо строків проведення повірки діє на територіях активних чи можливих бойових дій, а також на тимчасово окупованих територіях.

Рішення Верховного Суду та обмеження під час воєнного стану

В асоціації навели дві судові справи, де люди змогли скасувати нарахування за нормами через прострочену повірку лічильників води. Так, у липні 2019 року у справі №235/499/17 проти КП «Покровськводоканал» Верховний Суд став на бік споживача.

Судді пояснили, якщо постачальник не провів планову повірку, він не має права ігнорувати реальні показання лічильника й створювати для людини фінансові проблеми.

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Подібне рішення Верховний Суд ухвалив і у квітні 2020 року у справі №521/6670/18 проти компанії «Інфоксводоканал». Тоді суд також підтримав громадянина, скасував нарахування за нормами та зобов’язав водоканал зробити перерахунок за реальними показниками лічильника.

Крім того, постанова Кабінету Міністрів №206 забороняє нараховувати штрафи й пеню за несплату житлово-комунальних послуг, а також припиняти їх надання через борги на територіях активних чи можливих бойових дій і тимчасової окупації.

Як оскаржити нарахування «за середнім»: алгоритм дій

Якщо вам нарахували борг через прострочену повірку, у ВГО «АППУ» радять спілкуватися з постачальником лише письмово.

1.Пройдіть повірку та подайте претензію.

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Для лічильника води замовте офіційну повірку, а щодо газу чи світла — напишіть постачальнику заяву на її проведення. Якщо прилад визнають справним, додайте копію документа про повірку та фото лічильника з цілими пломбами до письмової претензії на адресу водоканалу, обленерго чи оператора газової мережі.

У ній вимагайте скасувати зайві нарахування й перерахувати плату за реальними показаннями. Заяву потрібно офіційно зареєструвати або надіслати рекомендованим листом.

2.Поскаржтеся до контролювальних органів.

Якщо постачальник відмовляє або не відповідає, подайте скаргу до НКРЕКП (щодо газу, електроенергії та централізованого водопостачання) або зверніться до Держпродспоживслужби через порушення прав споживачів.

3.Зверніться по правничу допомогу.

Якщо компанія не хоче переглядати суми або подала на вас до суду для стягнення боргу, проконсультуйтеся в системі безоплатної правничої допомоги за номером 0 800 213 103. За встановленими умовами, пенсіонери та малозабезпечені громадяни мають право на безкоштовну допомогу юристів.

Комуналка в Україні — останні новини

Нагадаємо, заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко заявив, що єдине житло споживача можуть продати через борги за комуналку. Це можливо у разі, якщо сума несплати становить понад 430 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що деякі українці за законом можуть платити за комуналку зі знижкою. Якщо людина підходить під необхідні критерії, пільгу їй призначають на цілий рік.

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