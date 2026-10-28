Борг за комуналку: Мін’юст назвав конкретну суму, коли єдине житло можуть забрати

Єдине житло боржника можуть продати для погашення заборгованості за комунальні послуги / © ТСН

Реклама

Єдине житло боржника можуть продати для погашення заборгованості за комунальні послуги, якщо сума боргу перевищує 430 тис. грн.

Про це заявив заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко в ефірі телемарафону «Єдині новини»

Реклама

Коли через комунальні борги можуть забрати єдине житло

За словами Андрія Гайченка, законодавство передбачає граничну суму заборгованості, до досягнення якої стягнення не може бути звернене на єдине житло боржника. Раніше цей поріг становив приблизно 170 тис. грн, а тепер його збільшили до понад 430 тис. грн.

Реклама

Водночас у Мін’юсті наголошують, що втрата єдиного житла через несплату комунальних послуг загрожує лише незначній частині боржників.

«Отже, щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже постаратися накопичити боргів за комуналку. Це — буквально одиниці комунальних боржників. Тобто за комунальні борги у 99,999% випадків забиратись єдине житло не буде. Тут я хочу заспокоїти людей», — зазначив заступник міністра.

Він також охарактеризував зміни у сфері виконання судових рішень як реформу, покликану зробити державні механізми доступнішими для громадян.

Що робити, якщо борг сплачено, але обмеження залишилися

Окремо Андрій Гайченко пояснив, як діяти, якщо людина погасила заборгованість, але через технічну помилку в системі інформація не оновилася, а накладені обмеження продовжують діяти.

Реклама

У такій ситуації можна звернутися безпосередньо до державного виконавця, який веде відповідне провадження. Його контактний номер має бути зазначений у базах даних або процесуальних документах.

«Завжди до кожного провадження прив’язаний телефон державного виконавця», — пояснив представник Мін’юсту.

Також громадяни можуть зателефонувати до єдиного контакт-центру системи державної виконавчої служби України за номером 0 800 356 917.

За словами Гайченка, протягом останнього року технічних збоїв у системі не фіксували, попри перебої з електропостачанням.

Реклама

Нагадаємо, стало відомо, що українцям можуть заблокувати рахунки та заборонити виїзд за кордон. Громадяни, які мають податкові борги, ризикують зіткнутися з арештом банківських рахунків і майна. Податківці нагадали про наслідки несплати зобов’язань.

Новини партнерів

Новини партнерів