Борги 2022 року залишаються наймасштабнішими на ринку електроенергії — Прокіп

Реклама

Борги на ринку електроенергії, накопичені у 2022 році, є найбільшими та практично не можуть бути врегульовані в межах чинного законодавства. Про це заявив керівник енергетичних програм "Українського інституту майбутнього", доктор економічних наук Адріан Прокіп.

«Ну і є проблема боргів 2022 року, яку в нинішньому законодавчому полі вже не можна вирішити, тому що це період, коли почалася повномасштабна війна, коли якісь об'єкти потрапляли в окупацію, коли якісь об'єкти втрачали зв'язок з енергосистемою», — пояснив експерт.

За його словами, для вирішення цього питання потрібно провести масштабну роботу з відновлення даних комерційного обліку. Лише після цього можна буде точно визначити обсяги виробництва і постачання електроенергії, що стане основою для подальших розрахунків.

Реклама

«І потрібно заново піднімати дані комерційного обліку, встановлювати, які обсяги були виробництва і постачання електроенергії для того, щоб встановити цю базу, для нарахування боргів, і тільки після цього можна буде їх сплачувати», — зазначив Прокіп.

Він підкреслив, що саме борги, накопичені у 2022 році, є наймасштабнішими за весь період функціонування ринку електроенергії.

«Власне, що ця проблема почалася з лютого, і борги за 2022 рік, якщо я не помиляюсь, вони є найбільшими», — додав експерт.

На думку Прокіпа, врегулювання цих боргів потребує окремого підходу та, ймовірно, спеціальних рішень на рівні уряду чи парламенту, оскільки чинні норми ринку не дозволяють технічно відновити всі дані через втрату частини енергетичної інфраструктури.

Реклама

Раніше віцепрезидент Energy Club, колишній заступник міністра енергетики Максим Немчинов сказав, що борги на ринку електроенергії негативно впливають не лише на виробників і постачальників, а й на споживачів, оскільки унеможливлюють якісне надання послуг.