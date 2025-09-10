Борги енергоринку підривають можливості відновлення об’єктів після атак рф – Орлова

Реклама

Вирішення боргової кризи на енергоринку потребує системного підходу держави – Орлова

На ринку електроенергії накопичилися десятки мільярдів боргів, які формуються по колу між ключовими компаніями галузі. Про це заявила аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова.

«Так, дійсно, на ринку електроенергії зараз є десятки мільярдів боргів. І ці борги формуються по колу між низкою компаній.По перше, це оператор системи передачі "Укренерго" – це така системоутворююча компанія, це, мабуть, найважливіша компанія для українського енергетичного ринку. І є заборгованість як перед "Укренерго", так і з боку "Укренерго" перед учасниками ринку», – сказала Орлова.

За її словами, у борговому ланцюжку також беруть участь оператори систем розподілу (обленерго) та генеруючі компанії.

«Дуже важливо, аби ця боргова криза була вирішена. Чому? Тому що такі компанії, як "Укренерго" і місцеві обленерго, а також генеруючі компанії, мають мати ресурс, аби швидко відновлювати об'єкти після атак російської федерації, тому що саме ці компанії постраждали найбільше», – підкреслила експертка.

Вона наголосила, що боргова проблема напряму впливає на здатність енергетичних компаній відновлювати інфраструктуру після

ударів.

«І навіть зараз ми бачимо тенденцію від росії, що вони атакують активно об'єкти саме в прифронтових регіонах – Сумщина, Харківщина, Донеччина. І відповідно, всі кошти від обленерго мають бути спрямовані саме на ремонтні роботи, а це суттєві фінансові ресурси», – сказала Орлова.

Водночас вона зазначила, що чіткого плану виходу з кризи досі немає.

«Станом на сьогодні я не бачу чітко сформованого плану по вирішенню цієї боргової кризи. Але треба розуміти, що тут ситуація і підхід до вирішення цієї ситуації має бути досить системним, і він, здебільшого, має бути ще й спрямований саме на споживачів електроенергії, тому що борги виникають через те, що хтось зі споживачів не платить за електроенергію», – пояснила вона.

За словами Орлової, найбільше боргів накопичують державні та комунальні підприємства, які не можна відключати від енергопостачання.

«Як правило, це, до речі, державні або комунальні підприємства, які не можуть бути відключені від електроенергії, і вони, користуючись цим статусом, за неї не платять. Відповідно, тут має бути втручання держави, можливо, втручання навіть громад, втручання міст у цю ситуацію. І також достатньо частою проблемою було недофінансування тарифів на передачу і на розподіл електроенергії», – зазначила експертка.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що системні борги на ринку електроенергії перевищують 100 млрд грн. На його думку, за таких умов борги населення (близько 10 млрд грн) є лише індикатором загальної хвороби ринку.