116
1 хв

Борги по зарплатах в Україні: які компанії в лідерах

Торік українські компанії накопичили рекордну кількість боргів перед працівниками, і значна частина справ досі не закрита.

Анастасія Павленко
На початок 2026 року в Україні зафіксовано 36 629 активних проваджень щодо невиплати заробітної плати

Понад 36,6 тисячі боргів по заробітній платі зафіксовано в Україні на початок січня 2026 року. За рік боргів стало більше на 6%. Найчастіше зарплату затримують у хімічній промисловості та сфері постачання електроенергії й газу.

Про це йдеться у аналітиці «Опендатабот», що посилається на дані Єдиного реєстру боржників.

Водночас понад третина усіх боргів припадає на підприємства Дніпропетровщини.

На початок року в Україні налічується 36 629 активних проваджень щодо невиплати зарплат.

За даними аналітиків, загалом торік українські компанії встановили антирекорд: 9 174 провадження щодо боргів по зарплаті проти 488 компаній. Це на 30% більше, ніж 2024 року та найбільший показник за останні 5 років.

56% з відкритих торік стягнень за заборговану зарплатню не погашені досі.

Найчастіше не видавали зарплату своїм співробітникам компанії, які виробляють хімічну продукцію: понад 2,6 тисячі проваджень, або 29% від усіх. Майже стільки ж боргів й у підприємств у сфері постачання електроенергії та газу (27%).

Нагадаємо, протягом цього року вчителям в Україні підвищать зарплати. Це відбуватиметься у два етапи. Очікується, що середня заробітна плата сягне близько 30 тис. грн.

В Україні від 1 січня 2026 року зростуть пенсії. Підвищення виплат стало можливим завдяки зростанню прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

116
