Борги понад $4 млрд, нестабільність правил і прайс-кепи блокують розвиток енергоринку — Тинний
Енергоринок України залишається системно проблемним через накопичені борги та жорсткі регуляторні обмеження, які стримують інвестиції.
Про це заявив український бізнесмен, засновник енергетичного холдингу Ігор Тинний.
За його словами, попри формальні зміни, ринок не став повноцінно конкурентним і фактично залишається адміністративною конструкцією.
«Нічого не змінюється. Це не ринок. Це політична конструкція, яка залишилася гнилою всередині попри ремонт фасаду», — зазначив він.
Бізнесмен підкреслив, що загальний обсяг боргів на ринку вже перевищує $4 млрд, з яких близько $1 млрд заборговано інвесторам у відновлювану енергетику. Це підриває довіру до сектору і ускладнює залучення нового капіталу.
Крім боргів, інвестори стикаються з низкою регуляторних бар’єрів. Серед них — складні процедури зміни цільового призначення землі, нестабільність правил гри, а також цінові обмеження (прайс-кепи), які впливають на економіку проєктів.
«Інвестори наштовхуються на регуляторні барʼєри… нестабільність державних правил гри, зокрема щодо цінових обмежень (прайс-кепів)», — наголосив Тинний.
Він додав, що в таких умовах частина проєктів реалізується лише для власного споживання, що не посилює стійкість об’єднаної енергосистеми.
На його думку, без одночасного вирішення боргової проблеми та перегляду регуляторних обмежень енергоринок і надалі залишатиметься малопривабливим для інвесторів.
Нагадаємо, голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський заявив, що борги на енергоринку зростають приблизно на 1 мільярд гривень щомісяця і можуть досягти 50 мільярдів гривень вже за декілька місяців.