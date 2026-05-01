Про це заявив український бізнесмен, засновник енергетичного холдингу Ігор Тинний.

За його словами, попри формальні зміни, ринок не став повноцінно конкурентним і фактично залишається адміністративною конструкцією.

«Нічого не змінюється. Це не ринок. Це політична конструкція, яка залишилася гнилою всередині попри ремонт фасаду», — зазначив він.

Бізнесмен підкреслив, що загальний обсяг боргів на ринку вже перевищує $4 млрд, з яких близько $1 млрд заборговано інвесторам у відновлювану енергетику. Це підриває довіру до сектору і ускладнює залучення нового капіталу.

Крім боргів, інвестори стикаються з низкою регуляторних бар’єрів. Серед них — складні процедури зміни цільового призначення землі, нестабільність правил гри, а також цінові обмеження (прайс-кепи), які впливають на економіку проєктів.

«Інвестори наштовхуються на регуляторні барʼєри… нестабільність державних правил гри, зокрема щодо цінових обмежень (прайс-кепів)», — наголосив Тинний.

Він додав, що в таких умовах частина проєктів реалізується лише для власного споживання, що не посилює стійкість об’єднаної енергосистеми.

На його думку, без одночасного вирішення боргової проблеми та перегляду регуляторних обмежень енергоринок і надалі залишатиметься малопривабливим для інвесторів.

Нагадаємо, голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський заявив, що борги на енергоринку зростають приблизно на 1 мільярд гривень щомісяця і можуть досягти 50 мільярдів гривень вже за декілька місяців.

