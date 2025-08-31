ТСН у соціальних мережах

Борги українців за ЖКП жахають: Держстат озвучив суми

Питання вчасної оплати отриманих житлово-комунальних послуг в Україні стоїть гостро, адже навіть без підвищень тарифів на тепло та гарячу воду квитанції можуть оплатити не всі громадяни.

Українці накопичили борги за комуналку

Українці накопичили борги за комуналку / © ТСН.ua

Борг українців за оплату житлово-комунальних послуг, за виключенням боргу, сформованого на тимчасово окупованих територіях, на кінець другого кварталу цього року виріс до 106,6 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані Держстату.

Найбільші борги за постачання теплової енергії та гарячої води.

Загальні борги:

  • за постачання теплової енергії та гарячої води — 35,2 млрд грн

  • за газ — 32,3 млрд грн

  • за електроенергію — 17,1 млрд грн

  • за холодну воду — 10,2 млрд грн

  • за правління багатоквартирним будинком — 8,8 млрд грн

  • за вивіз сміття — 3,1 млрд грн

Нагадаємо, упродовж 2025 року в Україні спостерігається зростання цін на комунальні послуги. Найбільше здорожчання зафіксовано у сфері електропостачання. Зазначено, що ціна зросла на 63,6%. Утім, тарифи на опалення, гарячу воду та постачання природного газу не змінились. 2025 року відмічено, що від початку року зросла вартість обслуговування багатоповерхівок на 10,3%.

