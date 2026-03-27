Борги за комуналку в Україні: кому їх можуть анулювати

Не всі заплатять борги за комуналку

Реклама

Верховна Рада ухвалила закон №13 155, який змінює підхід до нарахування комунальних платежів в Україні.

Про це повідомив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад і територій.

«Якщо житло зруйноване — нарахування комунальних платежів припиняється. Якщо пошкоджене і непридатне для проживання — оплата призупиняється на цей період», — уточнив він.

Реклама

Також закон передбачає особливості врегулювання заборгованості, що виникла після 24 лютого 2022 року, зокрема під час тимчасової окупації, а також визначено чітку взаємодію між органами влади, управителями та постачальниками послуг для фіксації пошкоджень і припинення нарахувань.

«Ці норми діятимуть протягом воєнного стану та ще рік після його завершення. Додатково запроваджується більше прозорості: управителі мають звітувати по кожному будинку. Водночас закон прибирає випадки необґрунтованих нарахувань і формує чіткий механізм фіксації збитків — основу для подальшого відновлення і компенсацій», — додав він.

Нагадаємо, в Україні зростає кількість несплачених боргів за комуналку, водночас окремі комунальні компанії обговорюють можливість співпраці із колекторами для стягування заборгованості — про це в коментарі для ТСН.ua розповів очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Своєю чергою, ресурс Opendatabot.ua, який періодично готує звіти зокрема і на тематику заборгованості населення за комуналку, нещодавно повідомив, що понад 794 тисячі виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги наразі зафіксовано у Єдиному реєстрі боржників.