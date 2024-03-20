Боррель пропонує віддати 90% доходів від заморожених активів РФ на закупівлю зброї для України

Жозеп Боррель запропонував країнам ЄС спрямувати майже всі доходи від активів РФ на зброю для України.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель представив країнам-членам ЄС пропозицію про використання 90% прибутку від заморожених російських активів у Європі для підтримки України.

Про це дипломат ЄС написав у X (Twitter).

Його пропозиція передбачає спрямування 90% коштів через Європейський фонд миру, а 10% – спрямувати до бюджету ЄС на посилення потенціалу української оборонної промисловості.

"Я з нетерпінням чекаю на швидке ухвалення рішення Радою. Це продемонструє єдність та відданість ЄС підтримці України та її народу", – написав Жозеп Боррель.

Нагадаємо, Захід заморозив активи Центробанку РФ на майже 300 млрд євро. Левова частка цих грошей – близько 190 млрд євро – зберігається в бельгійському центральному депозитарії Euroclear. Вже у липні Україна може отримати 2-3 млрд євро з прибутків від заморожених російських активів.

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