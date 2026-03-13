Борщовий набір дешевшає: що насправді відбувається з цінами та коли очікувати здорожчання

Продукти здорожчали / © Pixabay

Ціни на овочі борщового набору 2026 року залишаються нижчими, ніж торік, проте вартість тепличних продуктів залежатиме від курсу валют та цін на пальне.

Про це у коментарі «РБК-Україна» повідомив аналітик УКАБ Максим Гопка.

«Ціни на овочі борщового набору 2026 року є нижчими, ніж 2025 року. Ця динаміка підтверджується тим, що восени були гарні врожаї овочів, що дозволило зробити якісні запаси продуктів», — каже аналітик.

Проте внутрішні ресурси поступово вичерпуються, тому до червня на ринку зростатиме частка імпорту. Відповідно, закордонні овочі коштуватимуть дорожче.

Збільшення пропозиції саме українського тепличного продукту очікується в травні. Ціни у цей період мали б стати доступнішими.

«Збільшення української пропозиції помідорів та огірків можна очікувати в травні місяці, якщо не буде різких перепадів температур», — зазначив Максим Гопка.

В Україні зростають ціни на продукти — останні новини

В Україні знову фіксується здорожчання основних продуктів, що суттєво впливає на витрати споживачів.

Річна інфляція в Україні у лютому 2026 року досягла 7,6%: ціни ростуть швидше за прогнози через дороге пальне та імпортні продукти.

У Нацбанку зазначають, що загальна інфляція залишається помірною. Проте через недешеві енергоносії та світові конфлікти ціни можуть зростати швидше.

Держстат своєю чергою повідомляв, що у лютому 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1%, водночас найбільший стрибок вартості зафіксовано на овочі та тарифи мобільного зв’язку. Базова інфляція склала 0,7% та 7,0% відповідно.

Також стало відомо, що Україні до кінця березня 2026 року зростуть ціни на молочну продукцію. Діапазон змін вартості — до 12%.

За даними експерта, на здорожчання впливають світові тенденції, витрати на пальне та скорочення поголів’я худоби в господарствах.