Борщовий набір дешевшає: що насправді відбувається з цінами та коли очікувати здорожчання
Індекс борщового набору демонструє, скільки коштує приготування страви за класичним рецептом. На вартість впливає сезонність та інші фактори.
Ціни на овочі борщового набору 2026 року залишаються нижчими, ніж торік, проте вартість тепличних продуктів залежатиме від курсу валют та цін на пальне.
Про це у коментарі «РБК-Україна» повідомив аналітик УКАБ Максим Гопка.
«Ціни на овочі борщового набору 2026 року є нижчими, ніж 2025 року. Ця динаміка підтверджується тим, що восени були гарні врожаї овочів, що дозволило зробити якісні запаси продуктів», — каже аналітик.
Проте внутрішні ресурси поступово вичерпуються, тому до червня на ринку зростатиме частка імпорту. Відповідно, закордонні овочі коштуватимуть дорожче.
Збільшення пропозиції саме українського тепличного продукту очікується в травні. Ціни у цей період мали б стати доступнішими.
«Збільшення української пропозиції помідорів та огірків можна очікувати в травні місяці, якщо не буде різких перепадів температур», — зазначив Максим Гопка.
В Україні зростають ціни на продукти — останні новини
В Україні знову фіксується здорожчання основних продуктів, що суттєво впливає на витрати споживачів.
Річна інфляція в Україні у лютому 2026 року досягла 7,6%: ціни ростуть швидше за прогнози через дороге пальне та імпортні продукти.
У Нацбанку зазначають, що загальна інфляція залишається помірною. Проте через недешеві енергоносії та світові конфлікти ціни можуть зростати швидше.
Держстат своєю чергою повідомляв, що у лютому 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1%, водночас найбільший стрибок вартості зафіксовано на овочі та тарифи мобільного зв’язку. Базова інфляція склала 0,7% та 7,0% відповідно.
Також стало відомо, що Україні до кінця березня 2026 року зростуть ціни на молочну продукцію. Діапазон змін вартості — до 12%.
За даними експерта, на здорожчання впливають світові тенденції, витрати на пальне та скорочення поголів’я худоби в господарствах.