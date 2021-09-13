Борються з нелегальними виробниками: в Україні знову підвищать ціни на алкоголь

Борються з нелегальними виробниками: в Україні знову підвищать ціни на алкоголь

Мінекономіки перегляне алгоритм розрахунку мінімальних роздрібних цін на алкоголь.

Мінекономіки змінить мінімальні роздрібні ціни (МРЦ) на алкоголь. У відомстві переконані, що це здійснить детінізацію ринку та допоможе розвитку вітчизняного виробництва.

Про це інформує пресслужба міністерства.

Проект постанови про затвердження оновлених цін уже розроблений Міністерством економіки. Документ перебуває на погодженні з іншими органами влади.

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"Через подорожчання сировини і матеріалів, що використовуються в галузі, легальні виробники алкогольних напоїв без актуалізації МРЦ не можуть підняти вартість свого продукту до економічного обґрунтованого", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підприємці не витримують конкуренції з нелегальними виробниками, які, використовуючи сировину з "чорного ринку", занижують ціни.

"Інструмент мінімальних роздрібних цін, разом із показниками вартості і якості, забезпечує конкуренцію на ринку алкогольних напоїв. Це зменшує сегмент тіньового ринку, витісняючи його із легального продажу за ціновим фактором", — пояснив заступник міністра економіки Сергій Теленик.

У Міністерстві відбулася нарада з представниками бізнесу, де обговорили шляхи удосконалення розрахунку мінімальних роздрібних цін.

Нагадаємо, що в Україні, попри високий урожай, ціни на продовольство пішли вгору.

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