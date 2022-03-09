Бренд Pandora припинив роботу в РФ та Білорусі і перерахував українським дітям 1 млн доларів

Ювелірний бренд також засудив війну РФ проти України.
Відомий ювелірний бренд Pandora припинив роботу в Росії та Білорусі і перерахував Україні 1 млн доларів.
Про це повідомляє vogue.ua.
Так, відомий бренд через війну РФ проти України припинив свою діяльність на території РФ та Білорусі. Також бренд спрямував 1 мільйон доларів США для Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, щоб допомогти постраждалим від російської агресії.
Ювелірний бренд також засудив війну РФ проти України.
Так, станом на 9 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 140 компаній.
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