Британська компанія JKX Oil & Gas: За два роки незаконне захоплення "Укрнафтобуріння" коштувало Україні мільярди

Укрнафтобуріння

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За два роки рейдерської атаки на раніше прибуткову компанію "Укрнафтобуріння" з боку держпосадовців держава втратила мільярди податкових надходжень і сотні мільйонів кубометрів вкрай необхідного газу під час війни, а ошукані іноземні інвестори вимушені відстоювати свої порушені права в українських і міжнародних судах.

Про це йдеться у заяві компанії JKX Oil & Gas, опублікованій на її сторінці у Facebook.

У компанії нагадують, що у квітні 2023 року за поданням ДБР в абсолютно незаконний спосіб Печерським судом було заарештовано корпоративні права «Укрнафтобуріння», чим було позбавлено прав приватної власності іноземних інвесторів, в тому числі британську JKX Oil & Gas.

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«Клопотання ДБР до суду було спрямовано по кримінальній справі 2014 року (більше 10 років), яка жодним чином не стосується компанії „Укрнафтобуріння“, її акціонерів та менеджменту, а розслідується по відношенню до посадових осіб НАК „Надра України“ за період з 2003 року (більше 20 років)», — йдеться у заяві.

У JKX Oil & Gas заявляють, що за 2 роки з моменту незаконного привласнення надприбуткового нафтогазового підприємства кримінальне провадження, за яким було накладено арешт, фактично не розслідується.

«Про підозру за 2 роки нікому не повідомлено, а справу з обвинувальними актами до суду не скеровано, що вчергове підтверджує реальну мету рейдерів. А вже колишня суддя, яка виносила незаконне рішення, вже сама є фігурантом низки корупційних злочинів», — наголошується у заяві.

У компанії наголошують, що за ці 2 роки, завдяки цілеспрямованим діям рейдерів на державних посадах, «Укрнафтобуріння» за неіснуючих підстав було в незаконний спосіб передано до управління «Укрнафти», та з порушеннями законодавства — змінено менеджмент.

«За період „управління“ „Укрнафтобуріння“ встигло позбутися спецдозволу, держава втратила мільярди податкових надходжень і сотні мільйонів кубометрів вкрай необхідного газу під час війни, а ошукані іноземні інвестори вимушені відстоювати свої порушені права в українських і міжнародних судах, що наносить непоправної шкоди інвестиційному клімату України і підриває довіру з боку міжнародних партнерів», — йдеться у заяві JKX Oil & Gas.