"Буде жорсткішим": МВФ погіршив прогноз світової економіки на 2023 рік 

Третина держав по всьому світу може зіткнутися з рецесією.

Послаблення активності у трьох основних центрах глобального зростання - США, ЄС і Китаї - призведе до складнішої ситуації у світовій економіці 2023 року.

Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, пише Аljazeera.

"2023 рік буде жорсткішим, ніж рік, який ми залишили позаду. Чому? Тому що три великі економіки – США, ЄС і Китай – одночасно уповільнюються", – сказала вона.

За її словами, економічне зростання Китаю вперше за 40 років може бути "на рівні або нижче глобального зростання". Це обумовлено, зокрема, спалахами COVID-19, які були зафіксовані в країні наприкінці 2022 року, і у найближчі місяці, ймовірно, ще більше вдарять по її економіці.

"Протягом наступних кількох місяців ситуація для Китаю буде важкою, і вплив на китайське зростання буде негативним, вплив на регіон буде негативним, вплив на глобальне зростання буде негативним", - додала вона.

МВФ: 2023 року очікується стабілізація економіки України

У МВФ вважають, що "потужним дестабілізатором" економіки є російська агресія проти України. Для самої України ціна російського вторгнення є величезною, але його наслідки простягаються далеко за межі країни.

"Крім безглуздого руйнування життів та засобів для життя, вона (російська агресія) зумовила гостру енергетичну кризу у Європі, яка призводить до різкого зростання цін та уповільнює економічну активність", - йдеться у доповіді МВФ.

Там нагадують, що порівняно із 2021 роком ціни на газ у Європі зросли у понад чотири рази, а російські поставки нині є меншими за 20% від того, що було минулого року.

Колосальні пошкодження інфраструктури, а останнім часом енергетичної, негативно впливають на економічну ситуацію.

Падіння української економіки – прогноз від МВФ

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