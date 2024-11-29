Будівельна група «Синергія» — вибір року шостий рік поспіль

«Вибір року» — це премія, якій довіряють та на яку орієнтуються у своєму виборі мільйони українців вже понад 20 років. Основне завдання премії — методом комплексного дослідження споживчих уподобань виявити лідерів серед виробників товарів та надання послуг. Головним критерієм є думка пересічних громадян.

Колектив Будівельної групи «Синергія» приємно вражений тим рівнем довіри, який українські споживачі вкотре виявили до бренду. Шостий рік поспіль компанія стає переможцем премії завдяки системності та стабільності в роботі. Незважаючи на всі складнощі «Синергія» залишається лідером серед забудовників Київської області.

У 2024 одночасно будуються 19 будинків в Ірпені та Києві, здано в експлуатацію 5 будинків та ще 3 планується до кінця року. 500 українських родин отримали ключі й готуються до переїзду в омріяну квартиру. Це особливо важливо у наш час! Ніякі блекаути, мобілізація та зміни в логістиці не зупинили будівництво навіть на один день.

Цього року компанія відкрила спортивний комплекс просто неба «Спорт Сіті», і мета такого відкриття — зробити спорт доступним для кожного. А для маленьких мешканців ЖК «Синергія Сіті» доступний просторий і сучасний ігровий майданчик. У Будівельній групі «Синергія» впевнені: дитинство має бути яскравим!

Місто в місті

Розвиток внутрішньої інфраструктури компанія проводить за принципом «місто в місті». Це означає наявність усіх установ у пішій доступності. «Синергія» найбільше цінить час і комфорт, тому прагне, щоб кожен житловий комплекс був автономним і самодостатнім, ефективно функціонував навіть під час блекаутів.

Також увага приділяється проведенню різноманітних спортивних та інших заходів для мешканців. Це сприяє теплому і тісному спілкуванню, поглибленню зв’язків.

В 2024 році також було повністю відновлено будівництво столичного проєкту «Синергія Київ» та здійснена його акредитація для участі в єОселя для первинної нерухомості.

“У 2025 будемо й далі багато будувати, радіти вашим новосіллям та робити наші житлові комплекси такими комфортним для життя. Дякуємо українцям за довіру та вибір Синергії!” — прокоментував Плєшков Євгеній Юрійович, головний інженер.

Премія «Вибір року» стала символом незламності, надійності, системності та довіри для мільйонів українців. Але у планах компанії ще багато цікавого і грандіозного.

Мрії — шлях до дій!

Будівельна група «Синергія» має амбіції для подальшого здобуття не тільки цієї, а й інших престижних нагород. У компанії наявний персонал, сили та засоби для реалізації цих амбіцій. У 2025 році неодмінно буде більше щасливих та впевнених у майбутньому українців. І комфортна оселя — одна із найважливіших умов для цього.