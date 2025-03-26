Будівництво Національного меморіального кладовища: «Автострада» поскаржилась в АМКУ щодо дискримінаційних вимог тендеру

За словами Шкіля, кваліфікаційні вимоги тендеру на будівництво другої черги прописані так, щоб теж не було конкурентів, а торги матимуть формальний характер.

Будівельна компанія «Автострада» направила скаргу до Антимонопольного комітету України щодо виключення дискримінаційних вимог при проведенні тендера на будівництво другої черги Національного військового меморіального комплексу. Про це повідомив засновник компанії Максим Шкіль у Facebook. За його словами, Національне меморіальне кладовище є знаковим обʼєктом, а тому прозорість, якість і підзвітність мають бути базовими принципами при його будівництві.

«Дуже прикро, що група ділків, за спиною у Президента Володимира Зеленського, провела минулий тендер з суттєвими дискримінаційними вимогами, і як наслідок — перемогу здобув консорціум без конкуренції з афілійованою компанією до підсанкційного бізнесмена, а більшою частиною власності в корпоративних прав консорціуму має компанія, яка немає досвіду реалізації масштабних проєктів, відповідної техніки та персоналу», — зазначив Шкіль.

За його словами, кваліфікаційні вимоги тендеру на будівництво другої черги прописані так, щоб теж не було конкурентів, а торги матимуть формальний характер.

Акт обстеження майбутнього майданчика будівництва меморіального комплексу, який має бути обов’язково підписаний відповідальною особою ДП «Національне військове меморіальне кладовище» Шкіль називає «вхідним квитком» для бажаних компаній.

«Такі акти заборонено вимагати Методичними рекомендаціями для замовників робіт з будівництва, що затверджені Наказом Мінекономіки України № 26335 від 22.11.2024 року», — зазначив Шкіль.

Також дискримінаційною вимогою «Автострада» вважає необхідність надання дозволу або декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки в частині демонтажу та капітального ремонту будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин. Шкіль пояснює, що за тендером мають виконуватися роботи із нового будівництва, що не передбачає демонтажу або капітального ремонту.

Претензії «Автостради» також стосуються підтвердження можливості поставити для виконання робіт виробів з граніту та керамограніту до 31.12.2026 року у обсязі 5519 м2. При цьому вимагається, що виробник має підтвердити спроможність виготовляти таку продукцію у кількості не менше 5000 м2 на місяць шляхом надання документу, який підтверджує наявність у нього спеціалізованого обладнання для розпилу такого обсягу керамограніту.

«Розпил не є кінцевим етапом виготовлення продукції «граніту» та/або «керамограніту». Цілком логічно було б побачити вимогу про підтвердження можливості закупівлі або виготовлення виробником керамограніту самого матеріалу — граніту. Якщо виробник не буде мати сировини (граніту) то не буде що «пиляти». Тому вважаю, що термін «розпил» не має відношення до процесу виконання робіт по фактичному будівництву меморіального комплексу», — зазначив Шкіль.

Вимогу надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника запропонованого виробника крематора (типу IFZW KE400-135 Plus) в «Автостраді» сприймають як те, що перемогти у тендері зможе та компанія, яка на момент оголошення тендеру має попередні домовленості із компанією IFZW.

«Такі вимоги, направленні на виключення будь-якої конкуренції, не забезпечують прозорої реалізації такого знакового обʼєкту і звичайно мають бути виключені з тендерної документації», — заявив Максим Шкіль.

Нагадаємо, 1 серпня 2024 року в тендері на побудову НВМК переміг консорціум «Білдінг Юа», який створили саме під тендер. В бенефіціарах підрядника знайшли слід підсанкційного олігарха Вадима Єрмолаєва, який володіє групою компаній «Алеф», а також скандального куратора проєкту «Велике будівництво» Юрія Голика.