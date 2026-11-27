Помилки під час нарахування зарплати трапляються

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Якщо в Україні роботодавець помилково перерахував працівнику більшу зарплату, це не означає, що той автоматично зобов’язаний повертати різницю.

Про це повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

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Помилково виплачену заробітну плату в Україні не завжди потрібно повертати — усе залежить від характеру помилки та поведінки сторін.

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За статтею 1215 Цивільного кодексу України, зайво виплачена зарплата не підлягає поверненню, якщо одночасно виконуються три умови:

роботодавець виплатив кошти добровільно

під час виплати не було рахункової (лічильної) помилки

працівник діяв добросовісно (не подавав неправдивих документів чи відомостей

Що робити, якщо бухгалтерія вимагає повернути гроші

Попросити бухгалтерію надати розрахункові листи за спірний місяць, письмові пояснення причин переплати, детальні відомості нарахування та копію наказу про утримання (якщо такий видавався).

До повного з’ясування обставин та отримання офіційних паперів утриматись від підписання будь-яких заяв про «добровільне повернення» чи визнання боргу.

Вирахувати зайві гроші з наступної зарплати роботодавець може лише за певних умов:

переплата виникла через помилку в підрахунках

працівник погоджується з причиною та сумою відрахування

наказ про повернення грошей видали протягом місяця з дня помилкової виплати

Якщо роботодавець самовільно утримає кошти з наступної виплати з порушенням строків чи ліміту в 20%, такі дії слід оскаржувати через звернення до Державної служби України з питань праці або шляхом подання позову до суду про стягнення незаконно утриманої заробітної плати.

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Зарплати в Україні — останні новини

Нагадаємо, від 1 січня 2027 року більшість територіальних громад України планують перейти на нову систему оплати праці педагогів дошкільної освіти. Завдяки змінам зарплати працівників дитячих садків з урахуванням надбавок можуть зрости до 21–25 тисяч гривень.

У Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість підняти мінімальну зарплату українським лікарям та іншим спеціалістам галузі до 30 тисяч гривень, а для медичних сестер і братів — до 20 тисяч гривень. Утім, наразі ці цифри залишаються на стадії обговорення.

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