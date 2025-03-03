Бум на ринку землі та житла: що вигідніше купувати 2025 року

2024 року українці уклали понад 452 тисячі договорів купівлі-продажу нерухомості. Понад 60% – це операції із купівлею-продажем землі. Драйвером ринку житла стала державна програма кредитування "єОселя". Що стоїть за цими цифрами та чого очікувати далі?

Земля як надійний актив

Ринок землі в Україні демонструє рекордні обсяги угод 2024 року. У жовтні було укладено 11,3 тис. угод щодо понад 25,2 тис. га землі, що стало найвищим показником від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Загалом за рік було продано 320,66 тис. га землі, а середня ціна становила близько 46,678 тис. грн за гектар.

Ціни на землю в Україні протягом 2024-2025 років продовжують зростати.

2024-го середня ціна землі аграрного призначення зросла на 21%, досягнувши 46678 гривень за гектар.

У січні 2025-го ціна зросла до 48622 гривень за гектар. Очікується, що ціни продовжать зростати, особливо в центральних регіонах. Кількість угод також збільшується завдяки участі юридичних осіб на ринку.

Найвища вартість землі залишається в західних областях, зокрема в Івано-Франківській області (93141 грн/га в січні 2025 року), а найнижчі ціни – у східних та південних регіонах, особливо в областях, що постраждали від бойових дій.

"Головна перевага земельних ділянок у кризові часи – вони не руйнуються, на відміну від будинків чи квартир. У разі обстрілів та руйнувань гроші, вкладені в землю, зберігаються значно надійніше", – зазначає співвласниця агенції нерухомості Ліана Трунова.

Купували-продавали переважно "товарні" землі та ділянки для ведення особистого селянського господарства, значна частина яких до липня 2021 року була під мораторієм.

"Важливо враховувати віддаленість від бойових дій, адже це впливає на ліквідність у майбутньому. У Полтаві інвестиції в землю зараз максимально безпечні, але потрібно оцінювати конкретну локацію та перспективи розвитку", – додає Трунова. – Якщо мета – швидкий дохід, житлова нерухомість наразі вигідніша, її можна одразу здавати в оренду. Але якщо дивитися стратегічно, на кілька років уперед, земля залишається хорошим активом для довгострокових інвестицій".

"єОселя" як драйвер ринку житла

Державна програма "єОселя" стала ключовим чинником пожвавлення ринку житла. За рік було видано 8500 кредитів на загальну суму 14,6 млрд грн, що на 65% перевищує показники 2021-го та 2023-го. Основними учасниками програми стали військовослужбовці, які скористалися пільговою іпотекою під 3% у 55% випадків. Також активними були педагоги та медики (по 8,3%) і науковці (2%). Окремо кредити під 7% отримали громадяни без власного житла (22%), ветерани (2%) та ВПО (2,3%).

Середній розмір кредиту становив 1,6 млн грн, а середня вартість нерухомості – 2,2 млн грн. Придбані квартири в середньому мали площу 56,9 кв. м. Загалом у межах програми українці придбали 900 тисяч кв. м житла.

Будівельна галузь: виклики та перспективи

2024 року спостерігалося значне зростання попиту на будівельні матеріали порівняно із 2022-23 роками. Це підтверджується як зростанням цін на всі групи матеріалів, так і збільшенням термінів їхнього очікування.

"Якщо в 2022-2023 роках ми, забудовники, визначали тенденції ринку будматеріалів, десь навіть формували ринкову політику, могли дозволити собі демпінгувати, обирати з-поміж 10 пропозицій, то 2024 року інколи треба було стояти в черзі, наприклад, за квартирними дверима, віконними конструкціями чи електротехнічним обладнанням", – зазначають у будівельній компанії з Ірпеня на Київщині.

Зростання попиту пов'язане з кількома факторами:

Збільшення обсягів будівництва, особливо в Київському регіоні.

Суттєво впливає брак робочої сили через мобілізацію, про що повідомляють постачальники.

Стосовно прогнозів на 2025 рік, накопичених даних наразі ще немає. Однак, виходячи з поточної ситуації, можна припустити, що зростання попиту, ймовірно, збережеться з огляду на відновлення економіки та збільшення інвестицій у житлове будівництво.

Головні виклики будівельної галузі

Найбільшою проблемою, з якою стикається будівельна галузь, є дефіцит будівельників, викликаний мобілізацією. Цю тенденцію підтверджують як забудовники, так і їхні партнери та підрядники.

Логістичні виклики також істотно впливають на ринок. За три роки велика кількість виробництв перевезла свої потужності подалі від бойових дій. Залишаються поодинокі постачальники в Харкові, звідки бувають затримки чи скасовані замовлення. Меткомбінат з Кривого Рогу залишається фактично єдиним постачальником металопродукції для всієї країни.

Будівельники адаптуються до цих викликів, планують закупівлі заздалегідь та диверсифікують постачальників. Наприклад, щебінь замовляють з різних кар'єрів, бетон – з кількох заводів, газоблок закуповують у різних регіонах: Бровари, Харків, Житомир. Це допомагає зменшити ризик зриву термінів будівництва.

Перспективи ринку нерухомості

2025 року важливим чинником впливу на ринок стануть законодавчі зміни, зокрема нові податкові ініціативи та зміни в умовах кредитування.

Зростання цін на будматеріали та обмежена пропозиція якісного житла у великих містах можуть сприяти подальшому зростанню вартості нерухомості, роблячи її привабливою для довгострокових вкладень.

2025 року ціни на квартири в Україні продовжують зростати. На первинному ринку очікується підвищення цін на 15-20% залежно від проєкту та регіону.

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Наразі в Києві вартість квадратного метра становить 53500 гривень, перевищує тільки Львів - 55600 грн.

На вторинному ринку прогнозується зростання цін на 7-10%.

Порівняно з 2024 роком, ціни на новобудови зростають значно через фактори, такі як інфляція, зміни в оподаткуванні та підвищення вартості будівельних матеріалів.

Перспективи інвестування значною мірою залежать від стратегічного підходу забудовників, які пропонують акційні пропозиції, гнучкі умови купівлі та інноваційні рішення для підвищення цінності своїх об'єктів.

Попит на автономні будинки з сучасними енергозберігальними технологіями також зростає, оскільки покупці віддають перевагу нерухомості, яка забезпечує комфорт та незалежність від зовнішніх факторів. Висока ліквідність таких об'єктів, а також можливість зростання їхньої вартості в майбутньому роблять нерухомість одним із ключових драйверів економічного відновлення країни.

Авторка: Дарʼя Бухаріна

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