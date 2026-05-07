Реклама

Про це повідомив військовий Кирило Сазонов у своєму Telegram-каналі.

Агенція оборонних закупівель визнала переможцем тендеру на 3,5 млрд грн на постачання продуктів харчування військовим у Харківській області Буський консервний завод — компанію, яка фігурує у кримінальному провадженні ДБР щодо постачання харчування для військових. Інформація про результати тендеру оприлюднена в системі Prozorro.

До цього компанія вже була законтрактована на 2026 рік на 4,7 млрд гривень.

Реклама

Таким чином, лише у 2026 році Буськийконсервний завод може отримати з державного бюджету близько 9 млрд грн. Водночас підприємство вже кілька років залишається у центрі публічних дискусій навколо оборонних закупівель.

Без урахування нового контракту загальна сума державних контрактів БКЗ уже перевищила 15 млрд грн. Лише у 2025 році підприємство отримало підрядів на понад 10 млрд грн, увійшовши до числа найбільших тендерних постачальників країни.

Водночас саме Буський консервний завод, за даними НАКО (Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони), був серед компаній, щодо яких військові найчастіше залишали рекламації стосовно якості харчування у 2024 році.

Але не зважаючи на це, компанія продовжує отримувати мільярдні державні замовлення у сфері оборонних закупівель.

Реклама

Крім того, Буський консервний завод фігурує у кримінальному провадженні Державного бюро розслідувань, яке стосується можливих зловживань під час постачання харчування для ЗСУ.

У межах цього розслідування правоохоронці затримали начальника продовольчої служби однієї з військових частин Костянтина Свиридова, підрозділ якого отримував продукцію від БКЗ. За даними слідства, за час перебування на посаді він придбав апартаменти на Балі та витрачав значні кошти на предмети розкоші.

Водночас, жодному представнику компанії на сьогодні не повідомлено про підозру.

У відкритих джерелах також є інформація про зв’язки Буського консервного заводу з родиною Гринкевичів — львівських бізнесменів, які фігурують у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Реклама

Зокрема, за інформацією медіа:

на початку повномасштабного вторгнення БКЗ був підрядником компанії «Трейд Лайнс Рітейл», яку пов’язували з бізнес-групою Гринкевичів;

власник БКЗ Олександр Лапшин позичав кошти дружині одного з Гринкевичів на придбання нерухомості у ЖК «Новопечерські Липки»; ⁠згодом це майно перейшло у його власність через боргові зобов’язання.

Попри кримінальні провадження, скандали з постачанням їжі та численні скарги військових, Буський консервний завод може розширити контракти із Збройними силами України.

Новини партнерів