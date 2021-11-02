Бюджет-2022: чого очікувати від нового кошторису і кому доведеться затягнути паски

Бюджет-2022: чого очікувати від нового кошторису і кому доведеться затягнути паски

У Мінфіні запевняють, що бюджет передбачає достатньо коштів для фінансування всіх пріоритетних потреб держав, та чи дійсно це так.

Сьогодні, 2 листопада, Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт держбюджету на 2022 рік.

Міністр фінансів України Сергій Марченко назвав документ "збалансованим і реальним до виконання".

"У проєкті бюджету передбачено достатньо коштів для фінансування всіх пріоритетних потреб держави в межах чинного податкового законодавства", — сказав він.

Однак, чи дійсно це так, чого варто очікувати українцям від нового кошторису, розбирався ТСН.ua.

Основні показники

доходи — 1267,4 млрд грн.

видатки — 1441,9 млрд грн.

повернення кредитів — 10,28 млрд грн,

надання кредитів — 23,74 млрд грн.

прогноз номінального ВВП — 5368,7 млрд.

прогноззована інфляція — 6,2%. Середньорічний курс закладають на рівні 28,6 гривні за долар. Дефіцит бюджету сягне 188 млрд грн, що складає 3,5% ВВП. Оборона та безпека Витрати на безпеку та оборону мають сягнути 5,95% ВВП. На цю сферу планують витратити 319,4 млрд грн. З них 131 млрд грн отримає Міноборони. Силові структури: РНБО — 303 млрд грн (250 млрд грн у 2021 році);

Міністерство внутрішніх справ — 98,2 млрд грн (98,3 млрд грн у 2021 році);

Національна поліція — 35,675 млрд грн (35,4 млрд грн у 2021 році);

СБУ — 16 млрд грн (15 млрд грн у 2021 році);

Головне управління розвідки — 4,4 млрд грн (4 млрд грн у 2021 році);

Служба зовнішньої розвідки — 4,4 млрд грн (4 млрд грн у 2021 році); Крім того, влада обіцяє у 2022 році на 100% забезпечити житлом ветеранів АТО. Медицина На сферу охорони здоров’я наступного року планують виділити 197,2 млрд грн, зокрема на програму медичних гарантій — 157,5 млрд грн. За словами прем'єра Дениса Шмигаля , у 2022 рік передбачене зростання заробітних плат для медичних працівників. Від 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть до обіцяних раніше 13 500 гривень для середнього медичного персоналу і 20 тисяч гривень – для лікарів. На вакцинацію Мінфін вважає, що вистачить 2,6 млрд грн. Цього року на це виділили близько 12 млрд грн. Освіта На освіту планують виділити 190 мільярдів гривень, що на 21 мільярд більше, ніж цьогоріч. "У проєкті держбюджету на 2022 рік враховано освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 108 мільярда гривень, що на 8,4 мільярда більше, ніж у 2021 році", — розповіда заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев У МОН обіцяють, що наступного року вчителям збільшать зарплату до 10%. Зарплати і пенсії Мінімальна зарплата зросте: з 1 січня 2022 року — до 6500 грн;

з 1 жовтня 2022 року — до 6700 грн; Мінімальна пенсія: З 1 червня 2022 року — 2027 грн.

З 1 грудня 2022 року — 2093 грн. Розмір Пенсійного фонду становитиме 531,2 млрд грн, зокрема дотація з держбюджету — 200,6 млрд грн. Прожитковий мінімум: з 1 січня 2022 року — 2393 грн;

з 1 липня — 2508 грн;

з 1 грудня — 2589 грн. Органи влади Офіс президента — 2,9 млрд грн;

Апарат Верховної Ради — 2,7 млрд грн;

Секретаріат Кабміну — 1,3 млрд грн;

Офіс Генпрокурора — 13, 6 млрд грн; Інші галузі Будівництво доріг — 124 млрд гривень

Культура — 13,5 млрд гривень;

Спорт — 11,3 млрд гривень; Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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