Бюджети місцевого самоврядування отримають 2,6 млрд грн акцизного податку для розвитку регіонів

Це позитивно вплине на розвиток регіонів та надасть можливість для їхнього фінансового забезпечення.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування".

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Рішення уряду забезпечить щоденний розподіл частини акцизного податку з пального між бюджетами місцевого самоврядування у другому півріччі 2021 року, а також дозволить розподілити між місцевими бюджетами 2,6 млрд грн податку, які станом на 28 вересня 2021 року вже накопичились на казначейському рахунку.

Реалізація цього документу позитивно вплине на розвиток регіонів та надасть можливість для їхнього належного фінансового забезпечення.

Нагадаємо, уряд виділяє додаткові 395 млн грн на забезпечення ліжок киснем. В НАН України прогнозують, що ситуація з коронавірусом і далі буде погіршуватися.

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