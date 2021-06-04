Бюджетна декларація 2022-2024: якими будуть курс гривні, зарплати та прожитковий мінімум

"Все по п'ять": в уряді пропонують однакові показники зростання ВВП, облікової ставки і не тільки

31 травня Кабінет міністрів схвалив бюджетну декларацію на 2022–2024 роки. Це середньостроковий економічний прогноз, що стане основою для складання проєкту державного бюджету України на наступний рік. Найближчим часом її має затвердити Верховна Рада.

Бюджетна декларація – відносно новий інструмент, який був запроваджений лише наприкінці 2019 року. Із нього можна дізнатися про основну стратегічну мету за різними напрямками на три роки, які ставить уряд, а також показники, важливі для кожного українця: курс національної валюти, прожитковий мінімум і мінімальна зарплатня.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у найближчі роки в уряді очікують скорочення дефіциту бюджету, який збільшився через пандемією, і повернення до планових 3% від 2023-го. Також планується скорочення державного боргу до рівня менше 60% ВВП та ріст зарплат на 8-10% із урахуванням інфляції.

Що буде в 2021 році

Скориговані прогнози на другу половину 2021 року – не такі оптимістичні. Уряд очікує зростання ВВП за результатами року, але не на 4,6%, а на 4,1%. Попередні прогнози були обумовлені очікуваннями, що світова пандемія завершиться 2020-го і відновиться позитивний тренд розвитку економіки. Утім, чергова хвиля коронавірусу і впровадження січневого локдауну негативно вплинули на темпи економічного росту.

Утім, номінальний ВВП за результатами 2021-го зросте, і навіть більше очікувань. В уряді вважають, що загальний обсяг ВВП складе 4,8 трлн грн, тоді як наприкінці попереднього року прогнозували 4,5 трлн грн.

Разом з тим, в Міністерстві фінансів, яке розробляло бюджетну декларацію, відкоригували прогноз середньорічного курсу гривні. Якщо в бюджеті на 2021-ий курс закладено на рівні 29 грн за долар, то тепер 28 грн/долар, а наприкінці року – 28,6 грн/долар.

ТСН.ua

Зазначимо, що Національний банк понад вісім тижнів відмовляється від інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Прогноз до 2024 року: що буде з гривнею та чи зміняться податки

Якщо цього року економічна ситуація в Україні все ще буде залежати від подальшого перебігу пандемії, то вже від 2022-го очікується економічного зростання, вважають автори декларації. В уряді розраховують, що в середньостроковій перспективі зростання ВВП прискориться з 3,8% у 2022 році до 5% в 2024-му.

У 2022-2024 роках мають збільшитися обсяги зовнішньої торгівлі. Зокрема, експорт товарів та послуг зростатиме до 7,6% щорічно, а імпорт після суттєвого зростання у 2021 році (до 15,6% у порівнянні з 2020 роком) сповільнить темпи росту до 8,6%. Тож від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі може зрости до 5% ВВП – за прогнозами уряду, імпорт до 2024 року переважатиме експорт на 12,1 млрд доларів.

ТСН.ua

На тлі економічного зростання може зменшитись відсоток безробітних серед працездатного населення – з 9,2% зараз до 7,8% у 2024 році.

Впродовж 2022-2024 років повинен сповільнитися темп інфляції. Якщо у 2021 році її прогнозують на рівні 8,9%, то до 2024-го вона має зменшитися до 5%, а темпи зростання цін виробників - сповільнитися із 7,8% у 2022 році до 5,7% у 2024-му.

Водночас, у Кабінеті міністрів розраховують, що в результаті послаблення інфляційного тиску Нацбанк пом’якшить грошово-кредитну політику і знову почне знижувати облікову ставку. За цей рік центробанк підвищував її двічі – з 6% до 6,5% 5 березня і до 7,5% 16 квітня. Очікується, що облікова ставка Нацбанку знизиться до рівня 5,2% до 2024 року.

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Зниження облікової ставки призведе до зменшення відсотків по кредитам – вони стануть доступнішими, що сприятиме розвитку економіки. Утім, виплати за депозитами після зниження облікової ставки, навпаки, стануть меншими.

Також в уряді планують продовжити реалізацію державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%".

Натомість прожитковий мінімум за наступні три роки зросте менш ніж на 700 грн - лише до 2 972 грн. В уряді розрахували зростання цього показника лише на відсоток інфляції плюс 2%. Тобто на великий прорив розраховувати не варто, про підвищення "номінального" прожиткового мінімуму до рівня фактичного, який більше удвічі, поки що не йдеться.

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Мінімальна заробітна плата від 1 грудня 2021 року підвищиться до 6 500 грн. Відповідно до бюджетної декларації, на такому рівні вона протримається майже рік - до жовтня 2022 року. Тобто підвищувати її з січня 2022 року, як це робилось раніше, не планується. Утім, до початку січня 2024 року уряд прогнозує ріст "мінімалки" до 7 665 грн.

Щодо податків, то Кабінет міністрів розрахував бюджетну декларацію виходячи з того, що більшість з них залишаться на чинному рівні. Проте є кілька винятків. Від 2023-го зросте рентна плата за видобуток природнього газу із нових свердловин (розробка яких почалась не раніше 2018 року) – з 12% до 29% при видобутку на глибині менше 5000 м і з 6% до 14%, якщо глибина покладів більше.

Окрім того, до 2024 року майже вдвічі зросте акцизний податок на сигарети та тютюнові вироби. Специфічна ставка для сигарет зросте з 1088,64 грн/тис. шт до 1881,17 грн/тис. шт, а акцизний податок на тютюновмісні вироби електричного нагрівання підвищиться з 1456,33 до 2516,54 грн/тис. шт.

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