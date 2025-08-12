ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
2 хв

CBAM у майбутньому стане ще більш серйозним викликом для України — Green Deal Ukraїna

Вплив механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM) на українську економіку в короткостроковій перспективі буде обмеженим і торкнеться лише кількох секторів. Проте найбільші виклики для країни будуть у довгостроковій перспективі. Про це заявив науковий керівник проєкту Green Deal Ukraїna Георг Цахманн.

«У найближчій перспективі CBAM є свого роду обмеженим викликом в кількох секторах. Я очікую, що Україна зможе адаптуватися,але ми можемо побачити деяке відхилення торгівлі від ЄС», — зазначив експерт.

За його словами, можливі зміни торгових потоків можуть вплинути на українську металургію: «Україна зараз експортує певну металургійну продукцію до ЄС, і якщо потім вона виявить, що вже не є конкурентоспроможною в ЄС через CBAM, то спробує продати цю продукцію до Туреччини або на інші ринки».

Цахманн підкреслив, що такі перестановки у світовій торгівлі вуглецевоємними товарами можуть бути «не дуже корисними для України» з точки зору інтеграції з ЄС.

Натомість у довгостроковій перспективі CBAM може перетворитися на значно серйозніший виклик для країни. 

«Значно більший виклик може з’явиться у довгостроковій перспективі, коли CBAM стане більш комплексним і складним. І ці тренди ми вже бачимо, Європейська Комісія вже запропонувала свої перші ідеї щодо розширення сфери застосування CBAM на додаткові сектори», — пояснив він.

Експерт наголосив, що з розширенням CBAM на більшу кількість галузей інтеграція України в європейські ланцюги створення вартості стане складнішою. 

«Коли ми прагнемо інтеграції України до ЄС, ми також хочемо більшої інтеграції України в європейські ланцюги створення вартості, це завдання буде тим складнішим, чим більше секторів охоплюватиме CBAM», — зазначив Цахманн.

Нагадаємо, CBAM передбачає сплату вуглецевого мита за імпорт енергоємної продукції до ЄС. Україна, яка має значну частку вугільної генерації та високовуглецеву промисловість, входить до групи найбільш вразливих країн.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie