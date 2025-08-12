CBAM у майбутньому стане ще більш серйозним викликом для України — Green Deal Ukraїna

Реклама

«У найближчій перспективі CBAM є свого роду обмеженим викликом в кількох секторах. Я очікую, що Україна зможе адаптуватися,але ми можемо побачити деяке відхилення торгівлі від ЄС», — зазначив експерт.

За його словами, можливі зміни торгових потоків можуть вплинути на українську металургію: «Україна зараз експортує певну металургійну продукцію до ЄС, і якщо потім вона виявить, що вже не є конкурентоспроможною в ЄС через CBAM, то спробує продати цю продукцію до Туреччини або на інші ринки».

Цахманн підкреслив, що такі перестановки у світовій торгівлі вуглецевоємними товарами можуть бути «не дуже корисними для України» з точки зору інтеграції з ЄС.

Натомість у довгостроковій перспективі CBAM може перетворитися на значно серйозніший виклик для країни.

«Значно більший виклик може з’явиться у довгостроковій перспективі, коли CBAM стане більш комплексним і складним. І ці тренди ми вже бачимо, Європейська Комісія вже запропонувала свої перші ідеї щодо розширення сфери застосування CBAM на додаткові сектори», — пояснив він.

Експерт наголосив, що з розширенням CBAM на більшу кількість галузей інтеграція України в європейські ланцюги створення вартості стане складнішою.

«Коли ми прагнемо інтеграції України до ЄС, ми також хочемо більшої інтеграції України в європейські ланцюги створення вартості, це завдання буде тим складнішим, чим більше секторів охоплюватиме CBAM», — зазначив Цахманн.

Нагадаємо, CBAM передбачає сплату вуглецевого мита за імпорт енергоємної продукції до ЄС. Україна, яка має значну частку вугільної генерації та високовуглецеву промисловість, входить до групи найбільш вразливих країн.