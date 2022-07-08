"Це абсолютний шантаж": Росія свідомо скоротила постачання газу до Європи, аби вибратися з-під санкцій

Росія шантажує європейські країни газом, аби таким чином досягнути послаблення санкцій.
Міністр енергетики Герман Галущенко каже, що Росія щодня постачала в Європу близько 167 млн кубометрів газу через "Північний потік-1". Наразі цей об'єм зменшився на 100 млн. Своєю чергою, російський "Газпром" пояснює це проблемами з турбіною.
Про це Галущенко сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"На сьогодні Росія використовує фактор цієї турбіни, як обґрунтування зменшення потужності "Північного потоку - 1". Це абсолютний шантаж, бо там 8 турбін, а сьогодні працюють тільки 3. Це абсолютно не пов'язано з тією турбіною, яка перебуває в Канаді", - заявив міністр.
Галущенко пояснює, що збільшити постачання газу в Європу можна, якщо використати український транзит. Проте Росія намагається зменшити вплив санкцій завдяки газу.
"Тут все зрозуміло. Якби вони хотіли постачати газ в Європу в тих обсягах, то могли б це зробити через українську трубу. Це черговий шантаж. І тут питання для росіян не в турбіні, а в тому, щоб зробити прецедент, що можна якийсь певний товар витягнути з санкцій. Це дуже небезпечний прецедент", - каже Галущенко.
Нагадаємо, влада Росії скоротила постачання природного газу газопроводом "Північний потік-1" на 40%. Ціни на газ в Європі продовжують зростати.
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