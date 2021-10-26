“Це дуже сумно”: Вітренко прокоментував рішення мінекономіки Німеччини щодо “Північного потоку-2”

Німецький регулятор отримав висновок про те, що сертифікація російського газогону не загрожує безпеці постачання газу в Німеччину та інші країни ЄС.

Голова “Нафтогазу” Юрій Вітренко прокоментував рішення міністерства економіки та енергетики Німеччини надати німецькому регулятору офіційний висновок щодо сертифікації оператора “Північного потоку-2”, який “не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу”.

Як зазначив Вітренко на своїй Facebook-сторінці, у переліку країн, з якими німецьке міністерство проводило відповідні консультації, немає України.

“Це дуже сумно. Україна - один з основних транзитерів газу в Євросоюз. Ми можемо розказати, як сертифікація оператора “Північний потік-2” за нинішніх умов, тобто, без реального відокремлення власності від Газпрому, без реального доступу третіх сторін до експортних газопроводів з Росії до ЕС несе критичну загрозу для безпеки постачання газу в Німеччині та інших країнах ЄС”, - наголосив очільник “Нафтогазу”.

Юрій Вітренко нагадав, що в 2009, в 2014 та в 2018 роках дії “Газпрому” уже створювали критичну для безпеки постачання газу ситуацію. Тепер, за його словами, російський монополіст штучно обмежує поставки газу в Європу, а Путін публічно заявляє, що додаткові обсяги газу ЄС отримає після того, як дозволить запустити “Північний потік-2”.

Водночас він застеріг, що після введення в експлуатацію цього російського газогону, Путін зможе припинити фізичний транзит газу через Україну, тож Німеччина та інші країни ЄС будуть критично залежати від поставок газу через “Північний потік-2”.

“На відміну від української газотранспортної системи, у цього газопроводу немає резервних потужностей і немає сховищ. А ще є ризики, пов’язані з мілітаризацією та відповідним зростанням напруги у Балтійському морі, через яке йде “Північний потік-2”, - заявив він.

Нагадаємо, Росія заявила, що заповнила газом першу нитку "Північного потоку-2". Технічно і фактично "Газпром" вже може почати постачання газу до Європи цим маршрутом.

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