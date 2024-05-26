“Це початок кінця”: волонтерка обурилася можливим обмеженням карткових переказів

Намір Нацбанку встановити ліміти на переказ коштів між приватними картками до 100 тис грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку зменшить можливість для великої кількості людей, які не є офіційними волонтерами, збирати кошти на потреби армії.

Про це заявила волонтерка Діана Макарова, засновниця фонду “Ф.О.Н.Д. Діани Макарової”, в ефірі "Громадського радіо".

“Ми з жахом прочитали оці нововведення і ми розуміємо, що це початок кінця малого і середнього волонтерства”, - каже вона.

За її словами, обмеження у 30 переказів на місяць змусить громадян, які частину свого заробітку розподіляли між різними фондами або приватними зборами, донатити лише на один якийсь фонд.

“Мале і середнє волонтерство не отримає оцих крихітних струмочків, з яких, я вам щиро кажу, народжуються величезні ріки донатів. Я сама маю приватні картки. І я муситиму сплачувати з них 30 переказів на місяць. А я на день роблю 30 переказів”, - пояснює Діана Макарова.

Волонтерка припускає, що банк може підвищити їй ліміт переказів, оскільки вона представляє фонд, але велика кількість людей, які не є офіційними волонтерами, збирають кошти на потреби армії на приватні картки і закуповують “дрібнички” для фронту - турнікети, скоби, плівки й навіть FPV-дрони. За її словами, це знімає навантаження з великих фондів, які можуть сконцентруватися на великих закупівлях.

Також обмеження НБУ, за словами волонтерки, вдарить по “малому фронтовому бізнесу” — діяльності тих людей, що лишилися у прифронтових містах та допомагають армії, ремонтуючи, скажімо, генератори, зарядні станції, автомобілі тощо. Діана Макарова стверджує, що такі майстри роблять не одну оплату на день, купуючи, наприклад, якісь запчастини.

Волонтерка стверджує, що можливим обмеженням Нацбанк “стріляє в спину” фронту й малому і середньому волонтерству.

Нагадаємо, раніше голова Нацбанку України Андрій Пишний запевнив, що запропоновані НБУ обмеження жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів, оскільки діятимуть лише на “вихідні” платежі.

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