"Це потужний сигнал": ЄС схвалив сьомий пакет санкцій проти Росії

Європейські лідери продовжують тиск на РФ через війну в Україні.

Новий пакет санкцій вклчає часткове ембарго на російське золото.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Лідери країн Євросоюзу погодилися з нашими посиленими, подовженими санкціями ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це потужний сигнал Москві: ми будемо тримати високий тиск стільки, скільки потрібно", - написала вона.

Раніше стало відомо, що постійні представники держав-членів Європейського Союзу 20 липня схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії, однак офіційне рішення має бути оприлюднене 21 липня.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії обов'язково буде. Однак навряд чи в цьому пакеті санкцій буде ембарго на російський газ.

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