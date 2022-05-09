"Це шлях до справедливості": Подоляк про пропозицію передати на відновлення України заморожені активи Росії

"Це шлях до справедливості": Подоляк про пропозицію передати на відновлення України заморожені активи Росії

Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ Жозепа Борреля.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи пропозицію Верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ Жозепа Борреля передати на відновлення України заморожені активи Центрального банку РФ, назвав її шляхом до справедливості.

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Зруйнована інфраструктура, знищені міста – хтось має за це заплатити. Росія, продаючи сировину Європейському Союзу, роками накопичувала резерви, щоб фінансувати масові вбивства. Пропозиція Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля заморозити активи Центрального банку на користь України – шлях до відновлення справедливості", - йдеться у дописі.

Destroyed infrastructure and cities - someone has to pay for it. To finance mass killings, Russia has been accumulating reserves by selling raw materials to . @JosepBorrellF's proposal to confiscate the Central Bank's frozen assets in favor of is a way to restore justice. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 9, 2022

Нагадаємо, Боррель повідомив, які санкції проти Росії увійдуть до шостого пакету.

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