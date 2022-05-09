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"Це шлях до справедливості": Подоляк про пропозицію передати на відновлення України заморожені активи Росії

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"Це шлях до справедливості": Подоляк про пропозицію передати на відновлення України заморожені активи Росії

Getty Images

Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ Жозепа Борреля.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи пропозицію Верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ Жозепа Борреля передати на відновлення України заморожені активи Центрального банку РФ, назвав її шляхом до справедливості.

Про це Подоляк написав у Twitter.   

"Зруйнована інфраструктура, знищені міста – хтось має за це заплатити. Росія, продаючи сировину Європейському Союзу, роками накопичувала резерви, щоб фінансувати масові вбивства. Пропозиція Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля заморозити активи Центрального банку на користь України – шлях до відновлення справедливості", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Боррель повідомив, які санкції проти Росії увійдуть до шостого пакету.

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