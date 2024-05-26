«Це усі мають розуміти»: тариф на світло треба підняти через критичну ситуацію в енергетиці внаслідок обстрілів, - нардеп

Тариф на електроенергію для населення необхідно підняти через абсолютно критичну ситуацію в енергетиці, яка виникла внаслідок масованих ударів по енергосистемі.

Про це заявив народний депутат з фракції "Голос" Андрій Осадчук.

"Рішення про підняття тарифів буде точно ухвалено наступного тижня. Тобто це не щось таке абстрактне, це точно відбудеться наступного тижня. Це продиктовано тим, що у нас абсолютно критична ситуація в енергетиці. Це всі мають розуміти", - сказав він.

Нардеп пояснив, що зараз тариф на електроенергію економічно не обґрунтований і він нижче собівартості виробництва електрики.

Водночас внаслідок руйнувань в енергетиці потрібно ремонтувати пошкоджене обладнання та будувати нову генерацію на заміну зруйнованій.

"Ще раз, є ризик того, що у нас буде така зима, якої не було ще до цього. Ми в принципі, цю останню зиму проскочили. Згадайте, як мінімум місту Києву драми не було жодної ні з теплом, ні з енергетикою. Тому ситуація дуже складна", - наголосив Осадчук.

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що завдяки торішньому перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів українська енергосистема отримала 3 ГВт потужностей.