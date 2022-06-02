"Це заганяє їх у безвихідь": експерт заявив, що в економіці Росія стає схожою на СРСР

"Це заганяє їх у безвихідь": експерт заявив, що в економіці Росія стає схожою на СРСР

Запроваджені проти Росії санкції за вторгнення до України щодня дедалі більше ізолюють її від світової економіки та РФ дедалі більше стає схожою на СРСР.

Проте це не означає, що Росія впаде вже завтра через дефолт.

Про це колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта розповів в ефірі "24 каналу".

"Але це не означає, що країна-агресор завтра впаде. Вона зараз буде судитися. Теоретично Росія може аргументувати, що їй просто не дали заплатити за борги. Це їх послабить, але я б застеріг від ілюзій, що Кремль завтра впаде через дефолт", – розповів економіст.

Він уточнив, що РФ не впаде від того, що зараз США не дають їй заплатити за державними облігаціями.

"Вони (росіяни – ред.) не зможуть залучати гроші з ринку, вони стають все більш токсичними, це заганяє їх у безвихідь, але, на жаль, це їх не знищить просто завтра", – сказав Кухта.

"Три банки, які відключили від SWIFT, тепер викреслені з світової фінансової системи. Це тепер не банки, а щось на кшталт Сбербанк СРСР", – додав він.

Проте, допоки хоч один банк Росії залишається підключеним до системи SWIFT, то всі інші можуть працювати через нього. Тому повністю система не ізольована.

"Навіть якщо їх повністю відключать, то вони підуть через якийсь Іран чи Китай, будуть знаходити виходи. Не буває такої кулі, яка б вбила цього перевертня одразу", – пояснив експерт.

Нагадаємо, в середині травня стало відомо, що Міністерство фінансів США не продовжуватиме дію ліцензії, яка до того моменту дозволяла Росії уникати дефолту.

В кінці травня Росія не змогла здійснити виплати за держоблігаціями, що загрожує дефолтом.

Окрім того, 2 червня журналіст Рікард Джозвяк повідомив, що посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли часткова заборона на імпорт нафти, а також відключення від с SWIFT "Сбербанку", ще двох російських та одного білоруського банків.

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