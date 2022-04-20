Центр протидії дезінформації спростував інформацію про оплату за газ в Європі за новою схемою

Центр протидії дезінформації спростував інформацію про оплату за газ в Європі за новою схемою

Більшість країн ЄС відмовились брати участь у подібній «схемі».

Пропаганда РФ просуває наратив, що європейці начебто сплачують за газ в рублях.

Таким чином Центр протидії дезінформації у повідомленні у Telegram-каналі при РНБО України спростовує наведену у «РИА Новости» інформацію про те, що «європейські покупці почали сплачувати за газ за новою схемою»

Пропаганда РФ просуває наратив: курс євро «впав», а російський рубль «зміцнюється», бо європейці начебто сплачують за газ в рублях. Це - маніпуляція

«Нова схема», яку президент Росії Володимир Путін намагався «продати» країнам Євросоюзу, передбачає для покупців відкриття у «Газпромбанку» нового валютного та рублевого рахунку. Тобто європейські країни мали б сплачувати за газ компанії-"прокладці", що конвертувала б валюту у рублі та переводила «дерев’яні» на рахунок «Газпрому»

Більшість країн ЄС відмовились брати участь у подібній «схемі». Зокрема, Італія та Німеччина - найбільші споживачі російського газу в Європі - відмовилися сплачувати у рублях, заявивши, що це суперечить умовам чинних контрактів.

Серед «європейських покупців» на авантюру кремля погодилися Угорщина та Молдова, керівництво країн яких відоме своєю підтримкою будь-яких дій президента Росії Володимира Путіна.

Напередодні Володимир Путін попросив уряд дати "Газпрому" доручення щодо переведення контрактів з європейськими країнами у рублі.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна готова платити Росії за поставки газу в рублях. Угорщина вважає, що оплата за газ РФ в рублях не порушує санкції ЄС.

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