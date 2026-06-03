- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 34
- Час на прочитання
- 1 хв
CEO ДТЕК представив міжнародним партнерам український досвід захисту енергосистеми
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що досвід України у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури в умовах постійних атак може бути корисним для посилення енергетичної безпеки європейських країн.
Про це він заявив на конференції Architecture of Security.
«ДТЕК неодноразово втрачав більшість своїх потужностей — і кожного разу ми її відновлювали. Що працює: сильна координація, європейська інтеграція, децентралізована енергетика. І понад усе — люди, які відмовляються здаватися», — сказав він.
Тімченко пояснив, що Україна зараз демонструє Європі, як енергетичні системи мають розвиватися в умовах, коли критична інфраструктура розглядається як мішень.
«На запрошення наших партнерів E.ON, я чітко пояснив для їхньої групи керівників мережевої компанії, що ця загроза означає на практиці для європейської безпеки», — підкреслив очільник ДТЕК.
Раніше Тімченко заявляв, що попри триваючу війну, Україна має декілька переваг, які можуть дати потенційним інвесторам можливість отримати довгострокову вигоду.