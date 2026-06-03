CEO ДТЕК представив міжнародним партнерам український досвід захисту енергосистеми

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Про це він заявив на конференції Architecture of Security.

«ДТЕК неодноразово втрачав більшість своїх потужностей — і кожного разу ми її відновлювали. Що працює: сильна координація, європейська інтеграція, децентралізована енергетика. І понад усе — люди, які відмовляються здаватися», — сказав він.

Тімченко пояснив, що Україна зараз демонструє Європі, як енергетичні системи мають розвиватися в умовах, коли критична інфраструктура розглядається як мішень.

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«На запрошення наших партнерів E.ON, я чітко пояснив для їхньої групи керівників мережевої компанії, що ця загроза означає на практиці для європейської безпеки», — підкреслив очільник ДТЕК.

Раніше Тімченко заявляв, що попри триваючу війну, Україна має декілька переваг, які можуть дати потенційним інвесторам можливість отримати довгострокову вигоду.

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