CEO ДТЕК Тімченко: Ми працюємо над створенням можливостей для залучення іноземних інвестицій

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«Хоча інвестори після вторгнення більше зосередилися на акціях оборонних компаній, їм слід почати думати і про можливості, які відкриє мир. ДТЕК активно працює над створенням таких можливостей. Наприклад, ми готуємося запустити проект з будівництва акумуляторної станції потужністю 200 МВт спільно з американо-німецькою компанією Fluence», - заявив він.

Тімченко наголосив, що це буде перший такий масштабний проект з будівництва акумуляторної станції в Україні і найбільший у Східній Європі. Цей проєкт допоможе посилити енергетичну безпеку України.

Також очільник ДТЕК додав, що Україна може виявитися сприятливим ґрунтом для компаній, що працюють у сфері відновлюваної енергетики, з огляду на необхідність країни відбудуватися більш екологічною та стійкою.

«Саме тому ДТЕК співпрацює з Vestas, GE Vernova, Schneider Electric, Octopus Energy та іншими компаніями. Ми вже побудували одну вітроелектростанцію в умовах війни, а зараз збільшуємо її в чотири рази», - підкреслив Тімченко.

Нагадаємо, за останні 20 років ДТЕК Ріната Ахметова інвестував в модернізацію та розвиток енергетичних активів понад €12,5 млрд, з яких €1,64 млрд – в будівництво нової "зеленої" генерації.