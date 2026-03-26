CEO YASNO Коваленко розповів про терміни окупності СЕС та УЗЕ для бізнесу

Про це в інтервʼю розповів CEO YASNO Сергій Коваленко.

«На сьогодні найбільш поширеним є комбінований запит на СЕС та УЗЕ. СЕС виступає як джерело генерації, що забезпечує бізнес/підприємство дешевою електроенергією та за наявності УЗЕ дозволяє її вигідно заряджати», - сказав він.

Водночас УЗЕ може використовуватися для різних сценаріїв. Коваленко підкреслив, що найбільш поширені запити, які надходять до YASNO від бізнесів стосуються створення резервних джерел живлення.

CEO YASNO додав, що зазвичай до компанії спершу звертаються щодо встановлення сонячних станцій.

«Це я називаю початковим рівнем. Потім клієнт дивиться, бачить результат і хоче більшого. Так переходимо до УЗЕ і оптимізації споживання. Наступний, більш просунутий рівень — коли клієнт мінімізує залежність від мережі й починає торгувати надлишками електроенергії», - наголосив Коваленко.

Також він додав, що вартість встановлення 1 кВт СЕС стартує від $350, а 1 кВт УЗЕ орієнтовно від $230.

«СЕС у середньому окуповується від 2 років, а УЗЕ — залежить від режимів роботи. Наприклад, коли УЗЕ використовується виключно для резерву, то його окупність обумовлюється вартістю простою виробництва, який міг би виникати, якби УЗЕ не було. А комбінація СЕС та УЗЕ значно збільшує IRR інвестицій», - підкреслив Коваленко.