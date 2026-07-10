"Час діяти". Пишний пояснив, чому НБУ вирішив ввести нову, 2000-гривневу банкноту

© Андрій Пишний / Facebook

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За останні сім років – із часу, коли в Україні ввели в обіг 1000-гривневу банкноту, – українська економіка суттєво змінилася. Після кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, початку повномасштабної війни в державі більше ніж удвічі зріс обсяг готівки в обігу – із майже 390 млрд грн 2019-го до понад 970 млрд грн сьогодні.

Про це голова Національного банку України Андрій Пишний написав у Facebook, презентуючи нову, 2000-гривневу банкноту.

"До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу, – пояснив він. – Частка банкнот номіналом 1000 грн за сумою вже перевищила 55%. У світовій практиці такий показник прямо сигналізує: настав час діяти. Рівень цін, якщо дивитися на індекс інфляції, зріс удвічі. Водночас середньомісячна зарплата у травні 2026 року сягнула майже 31 тис. грн. Це втричі більше, ніж у 2019 році. Зросла і кількість банкнот, необхідних для готівкових розрахунків. Після введення в обіг банкноти 1000 грн для отримання середньомісячної зарплати готівкою достатньо було 10 банкнот найвищого номіналу. У 2026 році для цього потрібно вже більше ніж 30 банкнот номіналом 1000 грн. Тож рішення про банкноту 2000 грн ґрунтується не на одному показнику. Це результат сукупності факторів, які сформували об'єктивну потребу зробити обслуговування готівкового обігу ефективнішим".

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За його словами, для держави введення нової банкноти номіналом 2000 грн означає зменшення витрат на логістику й обслуговування готівкового обігу: "Менша кількість банкнот для того самого обсягу операцій означає менше витрат на їх виготовлення, транспортування, інкасацію, оброблення та зберігання".

"Для банків – це менше операційне навантаження, швидше оброблення готівки та ефективніші касові процеси. Для торгівлі й бізнесу – зручніші та швидші готівкові розрахунки. Для людей – більше зручності у використанні та зберіганні коштів", – додав голова НБУ.

Як заявив Пишний, нова українська купюра має найвищий рівень захисту і містить понад 20 захисних елементів. Вона стане першою у світі, у якій для посилення захисту використано унікальну "віконну" захисну стрічку Anima Colour, яка є поліхромною й анімованою, додав він.

Купюра, на лицьовому боці якої зображено портрет українського поета, правозахисника й дисидента Василя Стуса (на зворотному – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався), вийде в обіг 4 вересня, інформувала пресслужба регулятора.

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Ця дата невипадкова, каже Пишний. 4 вересня 1965-го відбулася та сама прем'єра кінофільму "Тіні забутих предків", під час якої в залі пролунала фраза: "Хто проти диктатури – встаньте". Як писав "Тиждень", історичні джерела різняться, хто саме її вигукнув – Стус, літературознавець Іван Дзюба чи екснардеп В'ячеслав Чорновіл, – але приписують її саме поетові Стусу. Того самого дня за 20 років Стус загинув в ув'язненні в таборі особливого режиму "Пермь-36".

Тому, каже голова НБУ, введення в обіг купюри з портретом Стуса – подія історична.

"Гривня – більше, ніж гроші. Вона говорить про те, ким ми були. Ким є. За що боремося. І якою бачимо Україну майбутнього, – заявив Пишний. – Ми презентуємо банкноту, яка відповідає змінам в економіці, робить готівковий обіг ефективнішим і посилює захищеність гривні. Але водночас ми вплітаємо в історичне полотно нашої валюти новий символічний образ. Образ людини, чия незламність, внутрішня свобода і відповідальність за власний вибір надзвичайно точно промовляють до нас саме сьогодні".

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