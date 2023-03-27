Часті питання про нерухомість у Туреччині

Туреччина — одна із найпривабливіших країн не лише для туризму, а й для переїзду на постійне проживання. Попит на нерухомість у країні з кожним роком зростає.

Іноземні інвестори, у тому числі українці, воліють купувати житло в Туреччині, щоб переїхати ближче до сонця та моря або здавати нерухомість у найм, отримуючи високий пасивний дохід. Однак деякі наші співвітчизники вагаються, чи варто вкладатись у турецьку нерухомість. Наведемо найпоширеніші міфи, пов'язані із запитом «нерухомість Туреччина» і перевіримо, наскільки вони правдиві.

Високі ціни на нерухомість

Перше, над чим замислюється потенційний вкладник, чи сумісна вартість житла з його бюджетом. Зараз турецькі міста активно забудовуються, і слушний варіант за низькою ціною знайдеться для кожного інвестора. Найдешевшу нерухомість можна подивитися в Аланії - курортному регіоні на Середземноморському узбережжі, дуже популярному у іноземців. Тут можна недорого купити віллу чи таунхаус — у рази дешевше, ніж у країнах Євросоюзу. І навіть не найзаможніша людина зможе стати власником квартири-студії у новобудові за 37 тисяч євро.

Проблеми з адаптацією

Один з найпоширеніших міфів про купівлю житла та переїзд до Туреччини на ПМП – тривала адаптація. Однак у великих регіонах країни немає проблем зі спілкуванням російською та англійською мовами. Тут до того ж мешкають великі діаспори вихідців із СНД, і навіть ті, хто не бажає турбуватися вивченням турецької, не почуватимуться в ізоляції. Корінне населення країни відрізняється доброзичливістю та відкритістю до приїжджих, тому проблем з адаптацією однозначно не виникне.

Що стосується сімей з дітьми, то безліч приватних шкіл та дитсадків пропонують на вибір програми навчання російською та англійською. Викладання в державних установах ведеться турецькою, але ця мова не є складною для вивчення. Досвід показує, що діти, перебуваючи серед дружніх однолітків, освоюють турецьку мову дуже швидко.

Чи безпечно купувати нерухомість у Туреччині

Головне побоювання більшості закордонних інвесторів — чи безпечно купувати житло. Сьогодні у Туреччині діють закони, що захищають права та інтереси інвесторів. Здійснювати угоди з продажу нерухомості можуть забудовники, агенції-ріелтори, а також безпосередньо власники нерухомості.

Але однозначно сказати, що купівля житла є абсолютно безпечною, не можна. Бажання заощадити може призвести до фатальних наслідків для вкладника, не знайомого з турецькими законами та нюансами придбання нерухомості. Випадки обману іноземних покупців, на жаль, трапляються, тому дуже важливо при виборі житла звернутися до надійного ріелтора. Експерти компанії Hayat Estate знають усі тонкощі придбання нерухомості та допоможуть кожному громадянину України купити ідеальне житло в Туреччині.