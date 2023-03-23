Частина пенсіонерів не отримає щорічні виплати: чому і кого це стосується

Щорічні виплати дадуть у серпні, до Дня Незалежності України.
Цьогоріч Кабмін вирішив перенести для частини пенсіонерів щорічні виплати, які завжди здійснювалися у травні. Це стосується ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради, рішення ухвалили на пленарному засіданні.
"В цілому прийнято Закон про внесення змін до деяких законів України щодо виплати грошової винагороди ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, реєстр. №7295", - сказано на сайті парламенту.
Як зазначається у пояснювальній записці, одноразову допомогу мали виплатити 5 травня, напередодні Дня Перемоги, втім, у Верховній Раді вирішили перенести виплати до Дня Незалежності України – 24 серпня.
Як повідомляли раніше, Конституційний Суд 22 березня ухвалив рішення, що розмір мінімальної пенсії в Україні має бути не нижчим від прожиткового мінімуму – 2 589 грн.
Додамо, від 1 березня в Україні підвищено розмір мінімальних пенсій та виплат окремим категоріям пенсіонерів внаслідок березневої індексації 2023 року. Після індексації середній розмір пенсій становить 579 грн. Додамо, що середній розмір пенсій станом на 1 березня 2023 року був 5 219,69 грн.
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