Частина пенсіонерів не отримає щорічні виплати: чому і кого це стосується

Щорічні виплати дадуть у серпні, до Дня Незалежності України.

Цьогоріч Кабмін вирішив перенести для частини пенсіонерів щорічні виплати, які завжди здійснювалися у травні. Це стосується ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, рішення ухвалили на пленарному засіданні.

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"В цілому прийнято Закон про внесення змін до деяких законів України щодо виплати грошової винагороди ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, реєстр. №7295", - сказано на сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, одноразову допомогу мали виплатити 5 травня, напередодні Дня Перемоги, втім, у Верховній Раді вирішили перенести виплати до Дня Незалежності України – 24 серпня.

Як повідомляли раніше, Конституційний Суд 22 березня ухвалив рішення, що розмір мінімальної пенсії в Україні має бути не нижчим від прожиткового мінімуму – 2 589 грн.

Додамо, від 1 березня в Україні підвищено розмір мінімальних пенсій та виплат окремим категоріям пенсіонерів внаслідок березневої індексації 2023 року. Після індексації середній розмір пенсій становить 579 грн. Додамо, що середній розмір пенсій станом на 1 березня 2023 року був 5 219,69 грн.

Соцпослуги під час війни: інвалідність, виплати, пенсії - інтерв'ю з міністеркою Оксаною Жолнович

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