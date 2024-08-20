Частина пенсіонерів отримає додаткові виплати до Дня Незалежності

Українці разом із пенсією в серпні отримають одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності. Йдеться про 471 тис. пенсіонерів.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Як вказали у ПФУ, пенсіонери, які мають право на виплату до Дня Незалежності, отримають її разом із пенсією в серпні у визначену дату виплати.

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Кошти на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, фонд перераховує на підставі поданих заявок на рахунки військових частин, установ, організацій, де ці люди проходять службу.

Іншим людям, які мають право на допомогу, і які не є пенсіонерами та не перебувають на службі, кошти виплачують за їхнім зверненнями до ПФУ. Там треба надати документи, що підтверджують право на таку виплату, і дані про поточний рахунок, відкритий на ім’я особи в уповноваженому банку.

В ПФУ зазначили, що подати заявку/заяву на разову грошову виплату до Дня Незалежності можна до 1 жовтня 2024 року.

До слова, раніше Пенсійний фонд попередив, у кого з пенсіонерів і чому держава має право забирати до 20% від пенсії.

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