Частина суспільства перейде в "катакомбний стан": експерт про економічні ризики нового законопроєкту про мобілізацію

За словами експерта, перехід частини суспільства під час війни в опозицію до державних інститутів – це величезний ризик під час війни.

Новий законопроєкт про посилення мобілізації може нести економічні ризики для країни.

Своїми міркуваннями у Facebook поділився економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.

На його думку, йдеться про ризик у стратегічній і практичній площинах.

"Стратегічний ризик – це "розпаралелізація" суспільства та держави. Значна частина суспільства перейде в "катакомбний стан", повністю розірвавши мережі, які з'єднують його її державними інститутами. Перехід частини суспільства під час війни в опозицію до державних інститутів – це величезний ризик під час війни", – каже експерт.

За його словами, ризик антагонізму між державою та значною частиною суспільства – це один із фундаментальних, критичних чинників, закладених у законопроєкт.

Економіст вважає, що на практиці це може призвести до таких наслідків:

Люди почнуть масово знімати готівку з карток, рахунків, депозитів, що призведе до потужного відтоку коштів населення з банків.

Кущ нагадав, що в РФ такий піковий відтік коштів був під час оголошення мобілізації торік восени.

Люди звільнятимуться з роботи і працюватимуть "у чорну".

Держава не отримає значну частину податків з фонду оплати праці та ЄСВ, тобто недорахується грошей і пенсійний фонд.

Посилиться міграція, зокрема й жінок. Незаконний перетин кордону в такій реальності ризикує перетворитися на "штурм берлінської стіни" у 80-х роках.

"Люди займуться особистим виживанням, а інстинкт самозбереження – найбільш потужний у людини. Ми навіть не здатні уявити, до цього все це може призвести, до яких рецидивів, індивідуальних і колективних. Звісно, ніхто вже не буде думати про волонтерство, допомогу, донати тощо", – припускає експерт.

Кущ зауважив, що в Україні останнім часом виникло майже зневажливе ставлення до так званого "економічного фронту".

"Це словосполучення стало чи не лайливим, зі штучним пониженням його цінності та вартісності. Але як би у нас не принижували значення економіки, без неї навіть формат "фолькштурму" приречений на неминучий провал.

Саме тому автори законопроєкту не врахували ані суттєвих ризиків, ані наслідків його практичного застосування. На жаль, деякі військові діячі продовжуть підходити до людей як до математичного біоресурсу, забуваючи, що знак нескінченості не застосовується до демографічних показників", – підсумував він.

Нагадаємо, зʼявився текст законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зміни до мобілізації та що про це кажуть політики.

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