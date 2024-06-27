Частина українців залишаться без пенсій у липні: чому їм не заплатять

В Україні деякі пенсіонери залишаться без виплат у липні через те, що вони пропустили проходження обов'язкової ідентифікації.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Пенсіонери-переселенці, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, зобов'язані пройти ідентифікацію для підтвердження права на виплати. Цей захід необхідний для забезпечення Пенсійного фонду впевненості в тому, що кошти досягають своїх законних одержувачів.

Якщо пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію, його пенсійні виплати були припинені. Однак їх можна відновити, пройшовши необхідну процедуру ідентифікації.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами — пенсіонер може обрати найзручніший для себе:

особисто це можна зробити в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або відділенні "Ощадбанку"

через відеоконференцію: для цього потрібно подати відповідну заяву

на вебпорталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись через "Дія. Підпис"

у дипломатичних установах України за кордоном — водночас після проходження ідентифікації пенсіонер має передати документи про це Пенсійному фонду. Це можна зробити через вебпортал ПФУ або вислати поштою

Наразі в Україні діє солідарна система (перший рівень пенсійної системи) та добровільна накопичувальна (третій рівень). Водночас обов'язкові накопичувальні пенсії (другий рівень) все ще не запроваджені, хоча це – практика багатьох розвинених країн (за даними Організації економічного співробітництва та розвитку ОЕСР). Однак без цього неможливо отримати пенсію, що буде співставна з середнім заробітком протягом життя.

Раніше ми писали, як розрахувати пенсію та які виплати будуть за мінімальної зарплати.

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