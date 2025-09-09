ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
2 хв

Частка інвестгрупи ICU на ринку НПФ досягла 19% за розміром активів в управлінні Актуально

До 20-річчя недержавного пенсійного забезпечення в Україні інвестгрупа ICU представила результати роботи НПФ, які перебувають під її управлінням.

Ринок НПФ в Україні

Станом на 30 червня 2025 року:

  • активи всіх недержавних пенсійних фондів становлять 6,2 млрд грн;

  • учасниками є понад 887 тис. громадян, із яких 92 тис. вже отримали або продовжують отримувати виплати;

  • загальна сума пенсійних внесків — 3,5 млрд грн,

  • пенсійних виплат — 2 млрд грн,

  • інвестиційний дохід усіх фондів — понад 5,3 млрд грн.

(Дані НКЦПФР: звіт за II кв. 2025 р.)

Результати ICU

  • Активи 6 НПФ під управлінням ICU становлять 1,17 млрд грн, що на 103 млн грн (+10%) більше, ніж на початку 2025 року.

  • Кількість учасників цих фондів перевищує 124 тис. осіб.

  • КУА ICU також адмініструє 5 НПФ із майже 81 тис. учасників.

  • Частка ICU на ринку досягла 19% за розміром активів з урахуванням НПФ НБУ або 32% без його врахування.

Лідерські позиції фондів під управлінням ICU

За обсягом активів до десятки найбільших НПФ України входять:

  • «Укрексімбанк» — 4 місце,

  • «Династія» — 5 місце,

  • «Емерит-Україна» — 6 місце.

За відносним приростом активів у 2025 році:

  • «Турбота» — 1 місце,

  • «Династія» — 3 місце.

Дохідність для учасників

Всі 6 НПФ від початку управління ICU забезпечили чисту дохідність, що перевищує зростання офіційного курсу гривні до долара США, а результати 5 фондів обганяють і інфляцію. Це гарантує учасникам збереження купівельної спроможності, надійність і захищеність пенсійних заощаджень.

«Наш досвід доводить: пенсійні накопичення можуть залишатися надійними й прибутковими навіть в умовах нерозвинутого фондового ринку, фінансових криз та обмеженого кола фінансових інструментів», — зазначив Григорій Овчаренко, директор з управління локальними активами інвестгрупи ICU.

Довідка

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями. Географія інтересів групи – ринки, що розвиваються.

Понад 15 років поспіль ICU є найбільшим брокером в Україні з торгівлі державними облігаціями. Група також є лідером на ринку управління активами та пенсійними заощадженнями.

Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie